We wtorek o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego . Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 150 minut. Oznacza to, że egzamin potrwa o 30 minut dłużej niż w latach ubiegłych.

Na egzaminie ósmoklasisty w 2025 roku z języka polskiego w pierwszej części arkusza uczeń mają do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W drugiej części arkusza uczeń musi napisać pracę pisemną na jeden z dwóch tematów . Do wyboru będą dwie formy:

Wynik egzaminu ma za to wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.