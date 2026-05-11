W poniedziałek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Do zdobycia za stworzenie bezbłędnej wypowiedzi mieli maksymalnie 20 punktów.

Uczniowie zmagali się z zadaniami pogrupowanymi w cztery kategorie obejmujące: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.

W pierwszej części rozwiązywali zadania oparte o teksty, zaś w drugiej musieli stworzyć własną wypowiedź pisemną.

O to, jak ocenia poziom tegorocznego testu zapytaliśmy nauczycielkę.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Nauczycielka ocenia

Dla polonistki Irminy Żarskiej, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego był, jak sama podkreśla, dużym zaskoczeniem. - Przede wszystkim ze względu na wykorzystanie tekstu Stanisława Lema. To rozwiązanie oceniam ambiwalentnie - mówi.

Jak podkreśla, z jednej strony bardzo dobrze, że egzamin "odchodzi od przewidywalności i sprawdza przede wszystkim kompetencje interpretacyjne, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnego formułowania wniosków". - Tekst spoza kanonu lektur obowiązkowych pozwala zweryfikować rzeczywisty poziom przygotowania ucznia, a nie jedynie stopień oswojenia z wcześniej omawianym materiałem.

Z drugiej zaś strony trudno według polonistki nie dostrzec "poczucia pewnego dysonansu", które pojawia się dziś zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. - W polskiej szkole bardzo dużo czasu poświęca się szczegółowemu omawianiu lektur obowiązkowych, naturalne jest przekonanie, że będą one stanowiły centralny punkt egzaminu - uważa polonistka.

- Jeśli formuła ma ewoluować w stronę większego udziału tekstów spoza listy lektur, warto jasno komunikować takie zmiany odpowiednio wcześniej. Pozwoliłoby to inaczej rozłożyć akcenty w przygotowaniach i jeszcze mocniej skoncentrować pracę na rozwijaniu kompetencji analitycznych oraz interpretacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Tematy prac pisemnych

Irmina Żarska bardzo dobrze ocenia zadania odnoszące się do lektur obowiązkowych, między innymi "Kamieni na szaniec" i "Małego Księcia". - Były one funkcjonalne, przemyślane i dobrze osadzone w kontekście całego arkusza - podkreśla

Część językowa, obejmująca gramatykę i interpunkcję, była według niej zgodna z oczekiwaniami i nie powinna stanowić większego zaskoczenia dla dobrze przygotowanych uczniów.

W ocenie polonistki na szczególną uwagę zasługują tematy prac pisemnych. - Były interesujące, aktualne i dawały uczniom przestrzeń do samodzielnej refleksji. W mojej opinii cały egzamin miał bardzo ciekawy, interdyscyplinarny charakter i pokazywał, że współczesny egzamin z języka polskiego może badać nie tylko wiedzę literacką, ale również dojrzałość myślenia, umiejętność interpretacji oraz sprawność komunikacyjną uczniów.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest jednak przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych bądź okoliczności losowych niezależnych od niego nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, może zrobić to w drugim terminie, który zaplanowano na 8-10 czerwca.

Najnowsze informacje o testach znajdują się w raporcie specjalnym - Egzamin ósmoklasisty 2026.

Adrian Zandberg w "Gościu Wydarzeń": Ziobro uważa, że są zasady, które go nie obowiązują Polsat News