Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026. Znamy tematy wypracowań
Jakie tematy wypracowania z języka polskiego pojawiły na egzaminie ósmoklasisty 2026? Do zdobycia za stworzenie bezbłędnej wypowiedzi absolwenci szkół podstawowych mieli maksymalnie 20 punktów. Poniżej publikujemy treść polecenia oraz fragment arkusza CKE.
Spis treści:
- Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego?
- Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9 i trwał 150 minut.
Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zmagali się z zadaniami pogrupowanymi w cztery kategorie obejmujące: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.
W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania oparte o teksty. Natomiast w drugiej absolwenci szkół podstawowych musieli stworzyć własną wypowiedź pisemną.
Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego?
Jakie w tym roku były tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?
Temat nr 1.
"Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".
Temat nr 2.
"Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".
Tutaj z kolei link do całego arkusza CKE z języka polskiego i odpowiedzi ekspertów.
Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. Za wypracowanie do zdobycia jest maksymalnie 20 punktów.
Punktowane są: realizacja tematu wypowiedzi (0-2), elementy twórcze/elementy retoryczne (0-5), kompetencje literackie i kulturowe (0-2), kompozycja tekstu (0-2), styl (0-2), Zakres środków językowych (0-4), ortografia (0-2) oraz interpunkcja (0-1).
Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest jednak przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.
Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.
Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych bądź okoliczności losowych niezależnych od niego nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, może zrobić to w drugim terminie, który zaplanowano na 8-10 czerwca.
