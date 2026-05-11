Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026. Znamy tematy wypracowań

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Aktualizacja

Jakie tematy wypracowania z języka polskiego pojawiły na egzaminie ósmoklasisty 2026? Do zdobycia za stworzenie bezbłędnej wypowiedzi absolwenci szkół podstawowych mieli maksymalnie 20 punktów. Poniżej publikujemy treść polecenia oraz fragment arkusza CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Jaki temat wypracowania?
Koniec egzaminu ósmoklasisty z języka polskiegoLech MuszyńskiPAP

Spis treści:

  1. Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego?
  2. Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9 i trwał 150 minut.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zmagali się z zadaniami pogrupowanymi w cztery kategorie obejmujące: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania oparte o teksty. Natomiast w drugiej absolwenci szkół podstawowych musieli stworzyć własną wypowiedź pisemną.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego?

Jakie w tym roku były tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Temat nr 1.

"Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".

Temat nr 2.

"Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Fragment arkusza egzaminacyjnego z poleceniem do napisania wypracowania, instrukcją dotyczącą formy wypowiedzi, kryteriami oceny oraz dwoma tematami do wyboru, uzupełniony tabelami do sporządzenia notatek i miejscem na tekst wypracowania.
Egzamin ósmoklasisty 2026 - tematy wypracowań na teście z języka polskiegoCKEmateriał zewnętrzny

Tutaj z kolei link do całego arkusza CKE z języka polskiego i odpowiedzi ekspertów.

Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. Za wypracowanie do zdobycia jest maksymalnie 20 punktów. 

Punktowane są: realizacja tematu wypowiedzi (0-2), elementy twórcze/elementy retoryczne (0-5), kompetencje literackie i kulturowe (0-2), kompozycja tekstu (0-2), styl (0-2), Zakres środków językowych (0-4), ortografia (0-2) oraz interpunkcja (0-1).

W Interii arkusze CKE i rozwiązania ekspertów także w kolejnych dniach - po egzaminach z matematyki i języka angielskiego.

Zobacz również:

Punktacja egzaminu ósmoklasisty. Jak wynik wpływa na proces rekrutacji?
Egzamin ósmoklasisty

Jak liczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty? Ten wynik decyduje o następnej szkole

Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel

Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest jednak przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych bądź okoliczności losowych niezależnych od niego nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, może zrobić to w drugim terminie, który zaplanowano na 8-10 czerwca.

Najnowsze informacje o testach znajdują się w raporcie specjalnym - Egzamin ósmoklasisty 2026.

Zobacz również:

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski
Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2026. Koniec testu z języka polskiego

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski
"Śniadanie Rymanowskiego": Ziobro i Romanowski nieoficjalnie w USAPolsat News

Najnowsze