Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026. Znamy tematy wypracowań

Spis treści: Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego? Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9 i trwał 150 minut.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zmagali się z zadaniami pogrupowanymi w cztery kategorie obejmujące: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali zadania oparte o teksty. Natomiast w drugiej absolwenci szkół podstawowych musieli stworzyć własną wypowiedź pisemną.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - jaki temat wypracowania z języka polskiego?

Jakie w tym roku były tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Temat nr 1.

"Napisz przemówienie skierowane do swoich rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy może kształtować swoją przyszłość. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".

Temat nr 2.

"Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Podczas wspólnej przygody znaleźliście przedmiot o niezwykłych właściwościach, dzięki któremu wasza przygoda zakończyła się pomyślnie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Egzamin ósmoklasisty 2026 - tematy wypracowań na teście z języka polskiego CKE materiał zewnętrzny

Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. Za wypracowanie do zdobycia jest maksymalnie 20 punktów.

Punktowane są: realizacja tematu wypowiedzi (0-2), elementy twórcze/elementy retoryczne (0-5), kompetencje literackie i kulturowe (0-2), kompozycja tekstu (0-2), styl (0-2), Zakres środków językowych (0-4), ortografia (0-2) oraz interpunkcja (0-1).

Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać? Kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest jednak przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych bądź okoliczności losowych niezależnych od niego nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, może zrobić to w drugim terminie, który zaplanowano na 8-10 czerwca.

