Egzamin ósmoklasisty 2027. CKE podała terminy

CKE opublikowała harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2026/2027.

Egzamin ósmoklasisty 2027. Harmonogram, kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 10-12 maja.

10 maja będzie egzamin z języka polskiego, 11 maja - z matematyki, 12 maja - z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 9-11 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 6 lipca.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Przypomnijmy, że każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej musi podejść do trzech końcowych egzaminów. Nie jest jednak możliwe niezdanie ich, choć wyniki poszczególnych testów mają znaczący wpływ na dostanie się do wybranej szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut i składa się z zadań z czterech kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie.

W pierwszej części arkusza uczeń ma do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części drugiej arkusza uczeń musi napisać wypracowanie na temat do wyboru (rozprawka, przemówienie lub opowiadanie).

Zdający egzamin za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).

W egzaminie z matematyki znajdują się z kolei zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, rozumowanie i argumentację oraz umiejętność interpretowania danych.

W przykładowych arkuszach publikowanych przez CKE można było znaleźć zadania dotyczące procentów, potęg, pierwiastków, prawdopodobieństwa, geometrii czy odczytywania wykresów. Uczniowie rozwiązywali też zadania praktyczne związane z obliczeniami czasu, pieniędzy i objętości.

Ostatni przedmiot to język obcy - tu najczęściej wybierany jest język angielski.

Egzamin składa się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych (uzupełnianie luk, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów, układanie wyrazów).

Test sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych czy znajomości środków językowych. Ostatnie zadanie stanowi wypowiedź pisemna na zadany temat (50-120 wyrazów). Może to być e-mail lub wpis na blogu.

Każde krótkie zadanie (jedno pole, jedna luka) jest warte 1 punkt. Wyjątkiem jest wypowiedź pisemna - oceniana osobno w czterech kryteriach, łącznie za maksymalnie 10 punktów.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 55 punktów.



