Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego był ostatnim, do jakiego przystąpili tegoroczni absolwenci szkół podstawowych.

Test trwał 110 minut. Przystąpiło do niego ponad 98,4 proc. uczniów. Reszta wybrała na egzaminie inny język obcy.

Za prawidłowe rozwiązanie do zdobycia jest 55 punktów. Najwięcej uzyskać ich można za stworzenie wypowiedzi pisemnej w ostatnim zadaniu.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Jaki temat wypowiedzi pisemnej?

Publikujemy treść polecenia wypowiedzi pisemnej, a także fragment arkusza CKE.

"Przygotowałeś album ze zdjęciami w prezencie dla twojej cioci. W e-mailu do kolegi z Anglii:

- uzasadnij, dlaczego album ze zdjęciami jest dobrym prezentem dla cioci,

- wyjaśnij, kto i w jaki sposób pomógł ci przygotować ten prezent,

- opisz jedno ze zdjęć z tego albumu".

"Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje" - podkreśla CKE we wskazówkach do zadania.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - temat wypowiedzi pisemnej, język angielski CKE materiał zewnętrzny

Długość wypowiedzi pisemnej powinna liczyć od 50 do 120 wyrazów.

Do zdobycia za to zadanie jest 10 punktów. Oceniane są: treść (0-4), spójność i logika wypowiedzi (0-2), zakres środków językowych (0-2) oraz poprawność środków językowych (0-2).

Test z języka angielskiego jest ostatnim, do jakiego przystąpili uczniowie kończący szkołę podstawową. We wtorek absolwenci pisali egzamin ósmoklasisty z matematyki, a w poniedziałek mierzyli się z arkuszem z języka polskiego.

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty CKE opublikuje 3 lipca.

