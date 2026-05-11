Egzamin ósmoklasisty 2026 wystartował. Na początek język polski
Egzamin ósmoklasisty 2026 czas start. Uczniowie kończący szkołę podstawową podchodzą w poniedziałek do języka polskiego. Test rozpoczął się o godz. 9 i potrwa 150 minut. Jeszcze tego samego dnia Interia opublikuje arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.
Spis treści:
- Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Jak wyglądasz arkusz?
- Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy
- Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?
- Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
W dniach 11-13 maja odbywa się egzamin ósmoklasisty 2026. Egzaminy rozpoczynają się od języka polskiego, następna jest matematyka, a na końcu język angielski.
W 2026 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 393 338 uczniów z 12 953 szkół.
Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Jak wyglądasz arkusz?
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut i składa się z zadań z czterech kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie.
W pierwszej części arkusza uczeń ma do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części drugiej arkusza uczeń musi napisać wypracowanie na temat do wyboru (rozprawka, przemówienie lub opowiadanie).
Zdający egzamin za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).
Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie - 8-10 czerwca.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.
Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.
Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii
