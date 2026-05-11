Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie podejdą do matematyki oraz języka obcego.

We wszystkie trzy dni egzaminy rozpoczynają się o godz. 9. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego trwał 150 minut, z matematyki - 125 minut, a z języka obcego - 110 minut.

Tuż po godz. 13 Interia opublikuje arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Jak wyglądasz arkusz?

W arkuszach CKE znajdzie się pięć-sześć zadań otwartych, które wymagają krótkich odpowiedzi oraz 14-15 zadań zamkniętych.

Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można maksymalnie 30 punktów.

Najnowsze informacje o egzaminie ósmoklasisty 2026 w naszym raporcie specjalnym.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie - 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W Interii opublikujemy arkusze egzaminu ósmoklasisty wraz z zaproponowanymi przez naszych ekspertów odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Arkusze CKE i rozwiązania:

"Prezydenci i premierzy": Pomysł Trumpa na przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski Polsat News