Egzamin ósmoklasisty 2026 wystartował. Uczniowie kończący szkołę podstawową podchodzili w poniedziałek do języka polskiego.

Test rozpoczął się o godz. 9 i trwał 150 minut, kończąc się o 11:30. Tuż po godz. 13 Interia opublikuje arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Narnia, Hobbit, Dziady

Krótko po godz. 9 w sieci zauważono wzrost wyszukiwań konkretnych haseł związanych z lekturami ósmoklasistów. Wśród nich znalazły się: Narnia, Hobbit oraz Dziady.

Hasła te dotyczą obowiązkowych lektur, które mogły pojawić się na poniedziałkowym egzaminie:

Clive Staples Lewis, " Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa ";

John Ronald Reuel Tolkien, " Hobbit, czyli tam i z powrotem ";

Adam Mickiewicz, "Dziady", cz. II.

Nie wiadomo jednak, czy któraś z tych lektur pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty.

W poprzednich dniach media alarmowały o przeciekach arkuszy maturalnych. Krótko po godz. 9 w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy, a internauci rozwiązywali zadania - często przy pomocy sztucznej inteligencji - pomagając tym samym zdającym uczniom. W przypadku egzaminu ósmoklasisty nie zaobserwowano dotąd podobnych nadużyć.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Jak wyglądasz arkusz?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z zadań z czterech kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie.

W pierwszej części arkusza uczeń miał do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części drugiej arkusza uczeń musiał napisać wypracowanie.

Zdający egzamin za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie - 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

