Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy i jak sprawdzisz wyniki?
Kiedy dokładnie ósmoklasiści poznają wyniki swoich majowych egzaminów? Jak sprawdzić je online? Kluczowa data to 3 lipca. Poniżej opisujemy szczegóły i podpowiadamy, co krok po kroku robić dalej, by złożyć dokumenty do wymarzonej szkoły średniej.
Spis treści:
W dniach 11-13 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026. Egzaminy rozpoczynają się od języka polskiego, następna jest matematyka, a na końcu język angielski.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.
Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.
Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?
Ósmoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wyniki online w systemie ZIU. Dostęp do platformy możliwy będzie po zalogowaniu się indywidualnymi danymi otrzymanymi wcześniej w szkole.
Wyniki można poznać też bezpośrednio w swojej szkole podstawowej, gdzie wydawane będą oficjalne zaświadczenia. CKE podkreśla, że publikacja wyników w systemie elektronicznym oraz ich przekazanie w szkołach odbywa się równocześnie.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Wyniki i co dalej?
Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, uzyskane punkty mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z trzech przedmiotów egzaminacyjnych są przeliczane na punkty rekrutacyjne i w dużej mierze decydują o przyjęciu do wybranej szkoły średniej.
Po ogłoszeniu wyników rozpoczyna się kolejny etap, czyli uzupełnianie dokumentów rekrutacyjnych.
Wyniki egzaminu i świadectwo ukończenia podstawówki ósmoklasiści powinni dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 7 lipca do godziny 15. Placówka wprowadzi je do systemu, który centralnie policzy punkty i rozpatrzy wszystkie wskazane szkoły oraz oddziały.
Weryfikacja wyników egzaminu ósmoklasisty
Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają wątpliwości co do uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty wyników, mogą złożyć wniosek o wgląd do testu. Po takim wglądzie można wystąpić również o weryfikację sumy punktów.
CKE zaznacza, że weryfikacja dotyczy wyłącznie błędów technicznych w zliczaniu punktów, a nie ponownej oceny merytorycznej odpowiedzi. Cała procedura potrwać może od kilku do kilkunastu dni.
W tym drugim przypadku zweryfikowany wynik będzie brany pod uwagę w rekrutacji uzupełniającej, nie zmieni rezultatów rekrutacji podstawowej.
W dniach 11-13 maja w Interii opublikujemy arkusze CKE z egzaminów ósmoklasisty. Nasi eksperci rozwiążą wszystkie zadania przygotowane przez Komisję.
