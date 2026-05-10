Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki? Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026? Egzamin ósmoklasisty 2026. Wyniki i co dalej? Weryfikacja wyników egzaminu ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W dniach 11-13 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2026. Egzaminy rozpoczynają się od języka polskiego, następna jest matematyka, a na końcu język angielski.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Z kolei już od godz. 8.30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Ósmoklasiści będą mogli sprawdzić swoje wyniki online w systemie ZIU. Dostęp do platformy możliwy będzie po zalogowaniu się indywidualnymi danymi otrzymanymi wcześniej w szkole.

Wyniki można poznać też bezpośrednio w swojej szkole podstawowej, gdzie wydawane będą oficjalne zaświadczenia. CKE podkreśla, że publikacja wyników w systemie elektronicznym oraz ich przekazanie w szkołach odbywa się równocześnie.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Wyniki i co dalej?

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, uzyskane punkty mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z trzech przedmiotów egzaminacyjnych są przeliczane na punkty rekrutacyjne i w dużej mierze decydują o przyjęciu do wybranej szkoły średniej.

Po ogłoszeniu wyników rozpoczyna się kolejny etap, czyli uzupełnianie dokumentów rekrutacyjnych.

Wyniki egzaminu i świadectwo ukończenia podstawówki ósmoklasiści powinni dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 7 lipca do godziny 15. Placówka wprowadzi je do systemu, który centralnie policzy punkty i rozpatrzy wszystkie wskazane szkoły oraz oddziały.

Weryfikacja wyników egzaminu ósmoklasisty

Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają wątpliwości co do uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty wyników, mogą złożyć wniosek o wgląd do testu. Po takim wglądzie można wystąpić również o weryfikację sumy punktów.

CKE zaznacza, że weryfikacja dotyczy wyłącznie błędów technicznych w zliczaniu punktów, a nie ponownej oceny merytorycznej odpowiedzi. Cała procedura potrwać może od kilku do kilkunastu dni.

W tym drugim przypadku zweryfikowany wynik będzie brany pod uwagę w rekrutacji uzupełniającej, nie zmieni rezultatów rekrutacji podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W dniach 11-13 maja w Interii opublikujemy arkusze CKE z egzaminów ósmoklasisty. Nasi eksperci rozwiążą wszystkie zadania przygotowane przez Komisję.

