Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu ósmoklasisty 2026:

Język polski - 65 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Matematyka - 55 proc.

Język angielski - 73 proc.

Dla porównania - w 2025 roku średni wynik z języka polskiego wyniósł 64 proc., z matematyki 50 proc., a z języka angielskiego 70 proc.

Wyniki CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026

Średni wynik egzaminu z języka polskiego wśród dziewcząt wyniósł 69 proc., a wśród chłopców 60 proc.

W przypadku matematyki zarówno uczniowie, jak i uczennice poradziły sobie tak samo (średnio 55 proc.).

Z językiem angielskim na egzaminie ósmoklasisty 2026 nieznacznie lepiej poradziły sobie dziewczęta (średnio 74 proc.). Średni wynik chłopców to 72 proc.

Wyniki od 90 do 100 proc. z języka polskiego uzyskało 6,9 proc. zdających.

Wyniki do 90 do 100 proc. z matematyki uzyskało 13,6 proc. uczniów.

Wyniki od 90 do 100 proc. z języka angielskiego uzyskało 42,9 proc. piszących.

Indywidualne wyniki CKE do sprawdzenia w systemie ZIU

CKE publikuje w komunikacie ogólnopolskie wyniki i statystyki.

Z kolei już od godz. 8.30 uczniowie w systemie ZIU mogą sprawdzać swoje indywidualne rezultaty.

W 2026 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 393 338 uczniów z 12 953 szkół - wynika z danych CKE.

W maju w terminie głównym egzaminy napisało około 386 tysięcy uczniów. Prezentowane dane dotyczą rezultatów tylko z tego terminu.

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE publikuje wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2026 odbył się w dniach 11-13 maja. Uczniowie rozpoczęli od testu z języka polskiego, następnego dnia napisali test z matematyki. Trzeciego dnia zmierzyli się językiem angielskim.

Testu ósmoklasisty nie można oblać, jednak poszczególne wyniki mają ogromne znaczenie dla absolwentów szkół podstawowych w kontekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Po ogłoszeniu wyników CKE rozpoczyna się kolejny etap, czyli uzupełnianie dokumentów rekrutacyjnych.

Również 3 lipca w szkołach uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych rezultatach, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym.





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