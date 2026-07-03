Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE publikuje wyniki i dane
Są ogólnopolskie wyniki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty 2026. Absolwenci szkół podstawowych zmierzyli się w maju z testami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jak im poszło? W oczy rzuca się średni rezultat z matematyki.
Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu ósmoklasisty 2026:
- Język polski - 65 proc. możliwych do zdobycia punktów.
- Matematyka - 55 proc.
- Język angielski - 73 proc.
Dla porównania - w 2025 roku średni wynik z języka polskiego wyniósł 64 proc., z matematyki 50 proc., a z języka angielskiego 70 proc.
Wyniki CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026
Średni wynik egzaminu z języka polskiego wśród dziewcząt wyniósł 69 proc., a wśród chłopców 60 proc.
W przypadku matematyki zarówno uczniowie, jak i uczennice poradziły sobie tak samo (średnio 55 proc.).
Z językiem angielskim na egzaminie ósmoklasisty 2026 nieznacznie lepiej poradziły sobie dziewczęta (średnio 74 proc.). Średni wynik chłopców to 72 proc.
Wyniki od 90 do 100 proc. z języka polskiego uzyskało 6,9 proc. zdających.
Wyniki do 90 do 100 proc. z matematyki uzyskało 13,6 proc. uczniów.
Wyniki od 90 do 100 proc. z języka angielskiego uzyskało 42,9 proc. piszących.
Indywidualne wyniki CKE do sprawdzenia w systemie ZIU
CKE publikuje w komunikacie ogólnopolskie wyniki i statystyki.
Z kolei już od godz. 8.30 uczniowie w systemie ZIU mogą sprawdzać swoje indywidualne rezultaty.
W 2026 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 393 338 uczniów z 12 953 szkół - wynika z danych CKE.
W maju w terminie głównym egzaminy napisało około 386 tysięcy uczniów. Prezentowane dane dotyczą rezultatów tylko z tego terminu.
Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE publikuje wyniki
Egzamin ósmoklasisty 2026 odbył się w dniach 11-13 maja. Uczniowie rozpoczęli od testu z języka polskiego, następnego dnia napisali test z matematyki. Trzeciego dnia zmierzyli się językiem angielskim.
Testu ósmoklasisty nie można oblać, jednak poszczególne wyniki mają ogromne znaczenie dla absolwentów szkół podstawowych w kontekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Po ogłoszeniu wyników CKE rozpoczyna się kolejny etap, czyli uzupełnianie dokumentów rekrutacyjnych.
Również 3 lipca w szkołach uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych rezultatach, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym.