Egzamin ósmoklasisty 2025. Rozpoczął się test z języka angielskiego. Kiedy arkusz CKE?

Rozpoczął się test z języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty 2025. Przystąpiło do niego niemal 99 proc. uczniów. Na rozwiązanie zadań mają 110 minut, do zdobycia 55 punktów. W Interii tuż po godz. 14 opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów - zachęcamy do śledzenia naszych stron.