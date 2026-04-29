Spis treści: Egzamin ósmoklasisty 2026. Jak się odwołać i zweryfikować wynik? Kto może się odwołać od wyniku egzaminu ósmoklasisty? Egzamin ósmoklasisty 2026. Korekta wyników a rekrutacja

Absolwenci szkół podstawowych efekt egzaminu ósmoklasisty poznają 3 lipca. Tego dnia szkoły wydadzą zaświadczenia potrzebne w rekrutacji do placówek ponadpodstawowych.

CKE podkreśla, że nie istnieje klasyczne "odwołanie" od wyniku egzaminu, rozumiane jako kwestionowanie oceny w trybie administracyjnym. Prawo przewiduje jednak dwuetapową procedurę weryfikacyjną, która pozwala sprawdzić, czy praca została oceniona prawidłowo.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Jak się odwołać i zweryfikować wynik?

Pierwszym krokiem do weryfikacji wyniku egzaminu ósmoklasisty jest złożenie wniosku o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy. Wniosek składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Można to zrobić elektronicznie, za pośrednictwem systemu ZIU. OKE ma maksymalnie 5 dni roboczych na wyznaczenie terminu wglądu, o czym informuje wnioskodawcę.

Podczas wglądu uczeń i jego rodzice mogą zapoznać się z całą pracą egzaminacyjną. Mają oni prawo sporządzać notatki oraz wykonywać zdjęcia arkusza. Ma to znaczenie przy ewentualnym kolejnym etapie postępowania.

Jeżeli po analizie arkusza pojawią się zastrzeżenia, można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Należy to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia wglądu do pracy. Okręgowa komisja egzaminacyjna ponownie sprawdza wskazane elementy, ma na to 7 dni.

Jeśli stwierdzi błąd, wynik egzaminu zostaje skorygowany i w ciągu 14 dni wydawane jest nowe zaświadczenie.

Kto może się odwołać od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Od wyniku egzaminu ósmoklasisty mogą się odwołać uczniowie oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie. To oni składają wniosek o wgląd w pracę i weryfikację. W tym przypadku CKE nie dopuszcza działania przez pełnomocnika niezwiązanego z rodziną ucznia.

CKE przypomina, że cała procedura ma charakter kontrolny i dotyczy wyłącznie poprawności ocenienia pracy. Nie można domagać się zmiany kryteriów oceniania ani ponownego napisania egzaminu.

Jak wynika z danych publikowanych w poprzednich latach, błędy punktacyjne są korygowane, jeśli zostaną rzetelnie wykazane w toku weryfikacji. Ma to wpływ na ostateczny wynik procentowy egzaminu ósmoklasisty i pośrednio wpływa na rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Korekta wyników a rekrutacja

O tym, jak korekta wyników wpływa na rekrutację do szkół średnich, decydują terminy. W tym roku absolwenci szkół podstawowych muszą uzupełnić wnioski do szkół średnich do 7 lipca do godziny 15:00.

Teoretycznie jest więc szansa, że zdążą złożyć poprawiony wynik w ustawowym terminie. Warunkiem jest szybkie działanie i sprawny przebieg procedur. Komisja rekrutacyjna musi wtedy uwzględnić skorygowany arkusz.

Jeśli jednak korekta nastąpi po zamknięciu tego etapu (od 8 lipca), nie zmieni automatycznie wyników rekrutacji podstawowej. Zweryfikowany wynik zostanie jednak uwzględniony w rekrutacji uzupełniającej lub w szkołach dysponującymi wolnymi miejscami. Dlatego CKE i kuratoria podkreślają, że w przypadku wątpliwości co do wyniku egzaminu liczy się szybka reakcja tuż po 3 lipca.

Źródła: gov.pl, cke.gov.pl

