Uczniowie po środowym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego są raczej zgodni - nie było zbyt trudno. - Wydaje mi się, że poszło po mojej myśli. Cieszę się, że wszystko już za mną - powiedziała Interii Zuza.

O poziom testu i zadania, które mogły sprawić kłopot zapytaliśmy nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Pierwsze wrażenia

Arkusz z języka angielskiego raczej nie zaskoczył uczniów - uważa Julia Góralska z kanału Na Językach. - Pojawiły się typowe tematy, takie jak urodziny, sztuka czy muzea, dobrze znane z materiałów przygotowujących do egzaminu.

Jak tłumaczy, część gramatyczna opierała się głównie na podstawowym użyciu czasów teraźniejszych i przeszłych, bez podchwytliwych konstrukcji. - Również zadania ze słuchania nie powinny sprawić większych trudności uczniom, którzy regularnie pracowali z arkuszami egzaminacyjnymi.

Anglistka odnosi się także do wypracowania: - Temat był dość przewidywalny i nie powinien sprawić uczniom większych trudności. Forma e-maila jest regularnie ćwiczona podczas przygotowań do egzaminu, a temat prezentu dla cioci pozwalał wykorzystać podstawowe, codzienne słownictwo.

Zadaniem uczniów było napisanie e-maila do cioci, w którym miały opowiedzieć o przygotowaniu rodzinnego albumu.

Podobnie o zadaniu z wypowiedzią pisemną mówi Marta z profilu Angielski Gryzie. - Temat był prosty i nie powinien przysporzyć większych problemów uczniom - uważa nauczycielka.

Gramatyka i słownictwo były według niej dostosowane do poziomu uczniów na tym etapie edukacji. - Powinno pójść bardzo dobrze. To było wręcz prostsze, niż się spodziewałam - podsumowuje.

- Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego był dobrze zaplanowany i konsekwentnie realizował wymagania podstawy programowej. Poziom trudności można określić jako umiarkowany, choć w niektórych zadaniach konieczna była bardzo dokładna analiza tekstu i precyzyjne dopasowanie odpowiedzi. Zakres leksykalno-gramatyczny był zgodny z poziomem A2+ i nie wykraczał poza możliwości przeciętnego ucznia - dodaje Anna Jedlikowska.

Egzamin ósmoklasisty 2026 zakończony

Test z języka obcego był ostatnim egzaminem dla ósmoklasistów.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego. Odpowiedzi

