Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. We wtorek uczniowie podchodzili do królowej nauk, matematyki.

Egzamin z matematyki rozpoczął się o godz. 9 i zakończył o 11.05.

Tuż po godz. 13 opublikujemy poniżej arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Jak wyglądasz arkusz?

W poprzednich latach w arkuszach pojawiały się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, rozumowanie i argumentację oraz umiejętność interpretowania danych.

W przykładowych arkuszach publikowanych przez CKE można było znaleźć zadania dotyczące procentów, potęg, pierwiastków, prawdopodobieństwa, geometrii czy odczytywania wykresów. Uczniowie rozwiązywali też zadania praktyczne związane z obliczeniami czasu, pieniędzy i objętości.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie - 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

