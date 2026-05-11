Spis treści: Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Mamy arkusz CKE i rozwiązania Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wypracowanie Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Jak wyglądasz arkusz? Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki? Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie podejdą do matematyki oraz języka obcego.

Egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9 i trwał 150 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Mamy arkusz CKE i rozwiązania

Gdzie szukać arkusza CKE? W Interii.

Poniżej publikujemy arkusz CKE wraz z pierwszymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia.

Odpowiedzi pojawiają się poniżej, zachęcamy do odświeżania tekstu.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - strona 1 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - strona 2 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - strona 3 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - strona 4 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - strona 5 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - zadania 6 i 7 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - zadanie 8 CKE materiał zewnętrzny

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Wypracowanie

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi - wypracowanie CKE materiał zewnętrzny

Przykładowe rozwiązania naszego eksperta:

Przemówienie

Tematem pracy jest przekonanie słuchaczy do tego, że każdy może kształtować swoją przyszłość

Uczeń powinien sformułować wstęp, w którym określi temat mowy, postawić tezę lub hipotezę (sformułować wątpliwość, postawić pytanie o to, co).

W argumentacji należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego.

Przykładowa argumentacja i odwołania do lektur:

1. Każdy może zmienić swoją przyszłość, pokonując własne słabości i wady charakteru - "Opowieść wigilijna"; Scrooge zrozumiał, że przeżycia z dzieciństwa wpłynęły na jego życie i potrafił zmienić swoje nastawienie do otoczenia, pracy i zdobywania pieniędzy

2. Niektórzy potrafią wykazać się odwagą w walce z nieprzyjacielem, wpływając nie tylko na własną przyszłość, ale także na los innych - "Kamienie na szaniec""; Zośka i Alek wykazali się bohaterstwem, odbijając Rudego podczas akcji pod Arsenałem i tym samym pozwolili mu godnie umrzeć. Tym samym zmienili także swoją przyszłość - Alek umiera z powodu ran odniesionych w akcji, ale obaj z Zośką są szczęśliwi, że uratowali przyjaciela od śmierci na gestapo

3. Dzięki pomocy innych możemy kształtować swoją przyszłość - "Mały Książę"; dzięki Lisowi zrozumiał, co dla niego jest najważniejsze i postawił wrócić do Róży

W przemówieniu należy wykorzystać typowe dla tej formy wypowiedzi środki językowe: zwroty do adresata, wykrzyknienia, wyliczenia, celowe powtórzenia, pytania retoryczne…

Opowiadanie

Tematem opowiadania jest spotkanie z bohaterem literackim, z którym przeżycie wspólnej przygody i znalezienie niezwykłego przedmiotu.

Dlatego główna część pracy powinna dotyczyć przeżywania wspólnej przygody z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej i, rozmowy z nim i wspólnego działania, w których można dostrzec konkretne cechy postaci oraz osiąganie celu. W akcji ważne znaczenie ma znaleziony przedmiot, który doprowadzi do pomyślnego zakończenia historii.

Uczeń powinien tak zaplanować wypowiedź, aby bohater odwoływał się do wydarzeń z utworu, np. wspominał je lub przywoływał inne postaci, opowiadał o miejscach oraz czasie, opisywał wygląd osób, miejsc. We wstępie należy przedstawić czas, miejsce, okoliczności spotkania z bohaterem i krótko go zaprezentować. W całym opowiadaniu należy zadbać o urozmaicenie narracji poprzez wprowadzenie dialogów, opisów, np. postaci, zwrotów akcji, punktu kulminacyjnego, pointy. Opowiadanie może mieć konwencję snu. Można zastosować retrospekcję.

Przykłady bohaterów:

• Tadeusz z "Pana Tadeusza" - znajdujecie broń, którą podarujecie Księdzu Robakowi, a on użyje jej podczas polowania na niedźwiedzia i ocali wam życie;

• Wspólnie ze Scroogem znajdujecie machinę czasu, która pozwoli wrócić do twojej przeszłości i naprawić relację z przyjacielem, z którym się pokłóciłeś;

• wspólnie ze Strzelcem ze "Świtezianki" znajdujecie magiczne lustro, dzięki któremu udaje ci się dotrzymać złożonej koledze obietnicy

Egzamin ósmoklasisty 2026, język polski. Jak wyglądasz arkusz?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z zadań z czterech kategorii: kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi oraz samokształcenie.

W pierwszej części arkusza uczeń ma do rozwiązania około 20 zadań opartych na dwóch tekstach. W części drugiej arkusza uczeń musi napisać wypracowanie temat do wyboru (rozprawka, przemówienie lub opowiadanie).

Zdający egzamin za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą uzyskać 45 punktów, z czego 25 punktów za zadania z pierwszej części arkusza oraz 20 punktów za drugą część arkusza (wypracowanie).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Termin dodatkowy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie - 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026.Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W Interii opublikujemy arkusze CKE z egzaminów ósmoklasisty. Nasi eksperci rozwiążą wszystkie zadania przygotowane przez Komisję.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego raportu specjalnego.

"Prezydenci i premierzy": Pomysł Trumpa na przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski Polsat News