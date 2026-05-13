Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz? Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki? Egzamin ósmoklasisty 2026 a rekrutacja do szkół średnich

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. We wtorek uczniowie podchodzili do królowej nauk, matematyki. W środę czekał ich egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki.

Egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9 i zakończył o 10.40.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz?

Egzamin składa się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych (uzupełnianie luk, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów, układanie wyrazów).

Test sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych czy znajomości środków językowych. Ostatnie zadanie stanowi wypowiedź pisemna na zadany temat (50-120 wyrazów). Może to być e-mail lub wpis na blogu.

Każde krótkie zadanie (jedno pole, jedna luka) jest warte 1 punkt. Wyjątkiem jest wypowiedź pisemna - oceniana osobno w czterech kryteriach, łącznie za maksymalnie 10 punktów.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie i otrzymają też zaświadczenia.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026 a rekrutacja do szkół średnich

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie: 8-10 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

