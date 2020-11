Do specyficznej konferencji prasowej doszło na Sri Lance. W trakcie spotkania z dziennikarzami były minister rybołówstwa kraju Dilip Wedaarachchi zaczął jeść surową rybę.

Zdjęcie Dilip Wedaarachchi przekonuje: W rybach nie ma koronawirusa /Twitter

Jednym z efektów pandemii na Sri Lance jest problem z popytem na ryby. Ludzie obawiają się bowiem, że jedząc ryby, mogą zarazić się koronawirusem. Wedaarachchi w wyrazisty sposób postanowił przekonać Lankijczyków do powrotu do rybnego menu.

- Przyniosłem rybę, by wam coś udowodnić. Apeluję do mieszkańców tego kraju, by jedli ryby. Nie bójcie się, nie zakazicie się koronawirusem - oświadczył.

- Zjem surową rybę i dam wam dowód - powiedział, by następnie przed kamerami ugryźć surową rybę.

Wedaarachchi podkreślił, że rybołówstwo na Sri Lance znajduje się w głębokim kryzysie. - Nasi obywatele nie są w stanie sprzedawać ryb, bo ludzie boją się jeść. Kutry rybackie nie wypływają w morze. Z tego powodu ludzie popadają w długi - mówił.

Sprzedaż ryb na Sri Lance gwałtownie spadła w zeszłym miesiącu po tym, jak na największym targu rybnym w stołecznym Colombo wykryto źródło koronawirusa. W efekcie zakaziło się tysiące Lankijczyków.

Do tej pory w tym azjatyckim państwie odnotowano blisko 18 tysięcy zakażeń i 61 zgonów spowodowanych pandemią.

Jak zapewniają eksperci, transmisja koronawirusa poprzez jedzenie jest mało prawdopodobna.