Donald Tusk odniósł się na Twitterze do fragmentu nagrania, które pojawiło się wielokrotnie w ostatnim czasie w programach informacyjnych TVP. Szef Europejskiej Partii Ludowej i były premier wypowiada tam słowa "fur Deutschland" (dla Niemiec - red.).

"Po ujawnieniu przez TVP, że do Niemców zwracałem się po niemiecku, pozostaje mi tylko przyznać się, że do Chorwatów mówiłem po chorwacku, a do Ukraińców po ukraińsku(!). Z Obamą spiskowałem po angielsku. Liczę nieśmiało na ułaskawienie" - napisał Donald Tusk.



W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwym powrocie byłego premiera do polskiej polityki. Z medialnych doniesień wynika, że plan ten jest rozważany bardzo poważnie.

Sam Tusk nie zaprzeczył tym informacjom. Pytany o powrót do polskiej polityki w TVN24 powiedział, że "mentalnie, emocjonalnie, życiowo" jest gotów podjąć każdą decyzję, "żeby pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw". Dodał, że nie chodzi o spełnienie jakiejś ambicji personalnej, ale celu, jakim jest przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce.



