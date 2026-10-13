Zostawiła auto pod rogatkami i poszła do pracy. Kuriozalne sceny w Legnicy

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Legniccy policjanci odnaleźli samochód osobowy pozostawiony pod rogatkami przy przejeździe kolejowym. Po odholowaniu pojazdu udało się ustalić, że zaparkowała go tam 31-letnia kobieta. Jak tłumaczyła, bardzo spieszyła się na pociąg.

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samochód pozostawiony pod rogatkami przy przejeździe kolejowym
31-latka pozostawiła samochód pod rogatkami przy przejeździe kolejowymKomenda Miejska Policji w Legnicy/Mateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Legniccy policjanci odnaleźli samochód stojący przy przejeździe kolejowym, bezpośrednio pod rogatkami.
  • Właścicielka auta, 31-letnia kobieta, tłumaczyła parkowanie pośpiechem związanym z chęcią zdążenia na pociąg do pracy.
  • Kobieta otrzymała mandat w wysokości 300 zł, pięć punktów karnych i zostanie obciążona kosztami odholowania oraz parkingu.
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Policja otrzymała zawiadomienie o osobowym Oplu, który stał tuż obok przejazdu kolejowego w Legnicy, powodując zagrożenie w ruchu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pojazd zaparkowany został na jezdni, bezpośrednio pod rogatkami.

W przypadku, gdyby te opadły, odgradzając pociąg od oczekujących samochodów, jedna z nich uderzyłaby w dach zatrzymanego auta.

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Incydent na przejeździe kolejowym w Legnicy. 31-latka pozostawiła auto pod rogatkami

Funkcjonariusze upewnili się, że w pobliżu nie ma osoby kierującej pojazdem, a następnie podjęli czynności celem odholowania samochodu na strzeżony parking. Po upewnieniu się, że ruch przebiegać będzie bez zakłóceń, rozpoczęto poszukiwanie właściciela.

Okazało się być nim 31-letnia kobieta. Wezwana do komendy, tłumaczyła, że nie zauważyła, że pozostawiła swój samochód pod rogatkami. Wskazywała, że auto pozostawiła w pośpiechu, by nie spóźnić się na pociąg do pracy.

Mundurowi nie przyjęli jej argumentacji. Właścicielka auta ukarana została mandatem w wysokości 300 zł oraz pięcioma punktami karnymi. Dodatkowo będzie musiała ponieść koszty odholowania samochodu i jego pobytu na parkingu strzeżonym.

"Pośpiech nigdy nie usprawiedliwia łamania przepisów. Przejazd kolejowy to miejsce, w którym szczególna ostrożność ma ogromne znaczenie" - przypomina policja w wydanym komunikacie.

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