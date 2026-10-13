W skrócie Legniccy policjanci odnaleźli samochód stojący przy przejeździe kolejowym, bezpośrednio pod rogatkami.

Właścicielka auta, 31-letnia kobieta, tłumaczyła parkowanie pośpiechem związanym z chęcią zdążenia na pociąg do pracy.

Kobieta otrzymała mandat w wysokości 300 zł, pięć punktów karnych i zostanie obciążona kosztami odholowania oraz parkingu.

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Policja otrzymała zawiadomienie o osobowym Oplu, który stał tuż obok przejazdu kolejowego w Legnicy, powodując zagrożenie w ruchu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pojazd zaparkowany został na jezdni, bezpośrednio pod rogatkami.

W przypadku, gdyby te opadły, odgradzając pociąg od oczekujących samochodów, jedna z nich uderzyłaby w dach zatrzymanego auta.

Incydent na przejeździe kolejowym w Legnicy. 31-latka pozostawiła auto pod rogatkami

Funkcjonariusze upewnili się, że w pobliżu nie ma osoby kierującej pojazdem, a następnie podjęli czynności celem odholowania samochodu na strzeżony parking. Po upewnieniu się, że ruch przebiegać będzie bez zakłóceń, rozpoczęto poszukiwanie właściciela.

Okazało się być nim 31-letnia kobieta. Wezwana do komendy, tłumaczyła, że nie zauważyła, że pozostawiła swój samochód pod rogatkami. Wskazywała, że auto pozostawiła w pośpiechu, by nie spóźnić się na pociąg do pracy.

Mundurowi nie przyjęli jej argumentacji. Właścicielka auta ukarana została mandatem w wysokości 300 zł oraz pięcioma punktami karnymi. Dodatkowo będzie musiała ponieść koszty odholowania samochodu i jego pobytu na parkingu strzeżonym.

"Pośpiech nigdy nie usprawiedliwia łamania przepisów. Przejazd kolejowy to miejsce, w którym szczególna ostrożność ma ogromne znaczenie" - przypomina policja w wydanym komunikacie.



