W skrócie W rejonie Kamiennej Góry doszło do serii drogowych incydentów, w tym dachowania auta osobowego, wjazdu do rowu oraz przewrócenia się pługopiaskarki.

Policja z Kamiennej Góry informuje, że we wszystkich zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Mundurowi apelują jednak o ostrożność na drodze.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem dla wybranych powiatów na terenie kilku województw.

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W Jarkowicach 71-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze i dachował - informują policjanci z Kamiennej Góry w województwie dolnośląskim. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 13.

Na szczęście incydent zakończył się niegroźnie i nikomu nic się nie stało.

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Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, aby w regionie doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia. Po godz. 13 policjanci zostali wezwani do Starej Białki, gdzie 58-latka też straciła panowanie nad autem i wjechała do rowu.

Również ten incydent zakończył się niegroźnie. Doszło jedynie do uszkodzenia samochodu, a kobiecie nic się nie stało.

Na drodze powiatowej Sędzisław-Jagniątków w poniedziałek przewróciła się pługopiaskarka - dowiedział się TVN24. Na szczęście również w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

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Jak podkreślają policjanci, do wszystkich incydentów doszło w związku z trudnymi warunkami na drogach. "Przypominamy - to już nie piękna pogoda, tylko zimowe warunki. Nie ma innej możliwości niż wyjechanie wcześniej i zwolnienie nogi z gazu" - zaapelowali mundurowi w mediach społecznościowych.

O odpowiedni stan dróg dbają służby. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie od razu dotrą we wszystkie miejsca, dlatego za kierownicą trzeba zachować szczególną ostrożność.

Uważni powinni być też mieszkańcy innych rejonów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części powiatów na terenie województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

W niektórych powiatach na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego wydane zostały ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem.

Źródło: TVN24



