Zignorowały czerwone światło i rogatki. Dzieci na hulajnogach wjechały na tory

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Troje dzieci na hulajnogach ominęło opuszczone rogatki i przejechało przez przejazd kolejowy mimo migającego czerwonego światła. Niebezpieczną sytuację zarejestrował jeden z kierowców. Nagranie trafiło do sieci.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwoje młodych osób na hulajnogach przejeżdża przez przejazd kolejowy z opuszczonymi rogatkami i sygnalizacją.
Niebezpieczne zdarzenie na przyjeździe kolejowym na Dolnym ŚląskuStop Cham / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Grupa trojga dzieci na hulajnogach przejechała przez przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczonych rogatek.
  • Zdarzenie zostało nagrane przez świadka i opublikowane w internecie, w tym na kanale Stop CHAM.
  • Nagranie wywołało szeroką dyskusję w mediach społecznościowych na temat zachowania dzieci.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło we wtorek, na przejeździe kolejowym w Dobrej koło Bolesławca na Dolnym Śląsku.

Film zarejestrowany przez świadka został później opublikowany w internecie, m.in. na popularnym kanale Stop CHAM.

Ominęli opuszczone rogatki. Chwilę później na nagraniu pojawia się pociąg

Na nagraniu widać dwie dziewczynki i chłopca poruszających się na hulajnogach. Dzieci dojeżdżają do przejazdu i początkowo zatrzymują się przed opuszczonymi rogatkami. Po chwili jednak decydują się je ominąć.

Grupa wjeżdża na tory, mimo że na sygnalizatorze nadal miga czerwone światło. Z nagrania wynika również, że przynajmniej część dzieci przed wjazdem na przejazd nie upewnia się dokładnie, czy z którejś strony nie nadjeżdża pociąg.

Zachowanie widoczne na filmie było skrajnie niebezpieczne. Opuszczone rogatki oraz czerwone światło oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu i wejścia na przejazd kolejowy.

Nie wolno wchodzić ani wjeżdżać na przejazd również wtedy, gdy zapory są właśnie opuszczane lub ich podnoszenie nie zostało jeszcze zakończone.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek na torach. Matka wbiegła po dziecko, zdj. ilustracyjne
Dolnośląskie

Tragedia na przyjeździe kolejowym. Matka i dziecko zginęli pod pociągiem

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Sygnalizacja i rogatki mają uniemożliwić znalezienie się na torach w momencie, gdy do przejazdu zbliża się pociąg.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, gdzie zachowanie dzieci wywołało liczne komentarze internautów.

Zobacz również:

Rząd zapowiada zaostrzenie kar dla kierowców po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych
Polska

"Radykalne" zmiany dla kierowców. Rząd szykuje serię surowych przepisów

Maria Literacka
Maria Literacka


"Polityczny WF": Kasa od Krala i wypad na Ibizę. PiS-owi zabrakło ostrożności? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze