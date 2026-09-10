W skrócie Grupa trojga dzieci na hulajnogach przejechała przez przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczonych rogatek.

Zdarzenie zostało nagrane przez świadka i opublikowane w internecie, w tym na kanale Stop CHAM.

Nagranie wywołało szeroką dyskusję w mediach społecznościowych na temat zachowania dzieci.

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Do zdarzenia doszło we wtorek, na przejeździe kolejowym w Dobrej koło Bolesławca na Dolnym Śląsku.

Film zarejestrowany przez świadka został później opublikowany w internecie, m.in. na popularnym kanale Stop CHAM.

Ominęli opuszczone rogatki. Chwilę później na nagraniu pojawia się pociąg

Na nagraniu widać dwie dziewczynki i chłopca poruszających się na hulajnogach. Dzieci dojeżdżają do przejazdu i początkowo zatrzymują się przed opuszczonymi rogatkami. Po chwili jednak decydują się je ominąć.

Grupa wjeżdża na tory, mimo że na sygnalizatorze nadal miga czerwone światło. Z nagrania wynika również, że przynajmniej część dzieci przed wjazdem na przejazd nie upewnia się dokładnie, czy z którejś strony nie nadjeżdża pociąg.

Zachowanie widoczne na filmie było skrajnie niebezpieczne. Opuszczone rogatki oraz czerwone światło oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu i wejścia na przejazd kolejowy.

Nie wolno wchodzić ani wjeżdżać na przejazd również wtedy, gdy zapory są właśnie opuszczane lub ich podnoszenie nie zostało jeszcze zakończone.

Sygnalizacja i rogatki mają uniemożliwić znalezienie się na torach w momencie, gdy do przejazdu zbliża się pociąg.

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, gdzie zachowanie dzieci wywołało liczne komentarze internautów.



