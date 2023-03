Zderzenie trzech ciężarówek na A4. Służby ostrzegają przed utrudnieniami

Na autostradzie A4 doszło do zderzenia trzech ciężarówek - potwierdzają lokalne media. Policja wyznacza objazdy i ostrzega, że utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin, co będzie skutkować korkami. Ten ma obecnie wynosić co najmniej 10 km.

Zdjęcie Miejsce, w którym doszło do wypadku / Google Maps /