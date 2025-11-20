Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Paraliż w centrum miasta

Aktualizacja

Duże utrudnienie w ruchu drogowym we Wrocławiu. W centrum stolicy Dolnego Śląska doszło do czołowego zderzenia dwóch tramwajów. - Przyczyną najprawdopodobniej była awaria przycisku zmiany zwrotnicy - przekazała Interii przedstawicielka wrocławskiej policji.

Radiowóz policyjny z logo i napisem 'Policja', stojący za plecami funkcjonariusza w mundurze, nałożona grafika przedstawiająca fragment mapy z zaznaczonym miejscem, sugerującym miejsce zdarzenia lub kontroli.
W centrum Wrocławia doszło do zderzenie tramwajów, trwają utrudnienia w ruchuPolsat News / Google Mapsmateriał zewnętrzny

W centrum Wrocławia, na placu Jana Pawła II w czwartek po godz. 14:00 doszło do zderzenia tramwajów linii "15", które jechały w przeciwnych kierunkach.

- Przyczyną najprawdopodobniej była awaria przycisku zmiany zwrotnicy. Doszło do czołowego zderzenia. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała Interii aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Wcześniej straż pożarna informowała, że do dwóch osób wezwana zostały zespoły ratownictwa medycznego.

Wrocław. Zderzenie tramwajów. Utrudnienia w ruchu

Jak dodała przedstawicielka wrocławskiej policji, czwartkowe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Cały czas trwają utrudnienia w ruchu.

    - Na miejscu pracowało sześć zastępów, ale nasze działania, które polegały na zabezpieczeniu miejsca, zostały już zakończone - powiedział Interii kpt. Damian Górka, oficer prasowy KM PSP we Wrocławiu.

    Wrocław. Niebezpieczny wypadek. Rannych zostało 13 osób

    To kolejne w tym roku zdarzenie z udziałem pojazdów komunikacji publicznej we Wrocławiu. 6 maja w wyniku zderzenia autobusu z tramwajem poszkodowanych zostało 13 osób.

    Do wypadku doszło na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Różyckiego, również w godzinach szczytu - około 14.

