Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Paraliż w centrum miasta
Duże utrudnienie w ruchu drogowym we Wrocławiu. W centrum stolicy Dolnego Śląska doszło do czołowego zderzenia dwóch tramwajów. - Przyczyną najprawdopodobniej była awaria przycisku zmiany zwrotnicy - przekazała Interii przedstawicielka wrocławskiej policji.
W centrum Wrocławia, na placu Jana Pawła II w czwartek po godz. 14:00 doszło do zderzenia tramwajów linii "15", które jechały w przeciwnych kierunkach.
- Przyczyną najprawdopodobniej była awaria przycisku zmiany zwrotnicy. Doszło do czołowego zderzenia. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała Interii aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
Wcześniej straż pożarna informowała, że do dwóch osób wezwana zostały zespoły ratownictwa medycznego.
Wrocław. Zderzenie tramwajów. Utrudnienia w ruchu
Jak dodała przedstawicielka wrocławskiej policji, czwartkowe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Cały czas trwają utrudnienia w ruchu.
- Na miejscu pracowało sześć zastępów, ale nasze działania, które polegały na zabezpieczeniu miejsca, zostały już zakończone - powiedział Interii kpt. Damian Górka, oficer prasowy KM PSP we Wrocławiu.
Wrocław. Niebezpieczny wypadek. Rannych zostało 13 osób
To kolejne w tym roku zdarzenie z udziałem pojazdów komunikacji publicznej we Wrocławiu. 6 maja w wyniku zderzenia autobusu z tramwajem poszkodowanych zostało 13 osób.
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Różyckiego, również w godzinach szczytu - około 14.