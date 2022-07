Policjanci z Zespołu ds. poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze roku i 5 dni, między innymi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

- Wpis w policyjnych systemach informatycznych jasno wskazywał, co należy zrobić z 44-letnim mężczyzną. Należało go zatrzymać i doprowadzić do Zakładu Karnego - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Szałas w środku lasu. Mieszkał w nim od kilku tygodni

Policjanci wytypowali i sprawdzili miejsca, w których może przebywać poszukiwany. Finalnie funkcjonariusze trafili do lasu na terenie powiatu lubańskiego, gdzie według uzyskanych informacji miał się ukrywać.

- Mężczyzna był na tyle zdesperowany, że w środku lasu wybudował szałas, w którym jak ustalili mundurowi, mieszkał od kilku tygodni - przekazała podinsp. Bagrowska. 44-latek nie krył zdziwienia, gdy zobaczył policjantów, a na jego rękach znalazły się kajdanki.

Zdjęcie Zatrzymanie poszukiwanego 44-letniego mężczyzny / Dolnośląska Policja / materiały prasowe

44-latek został umieszczony w policyjnym areszcie, a następnie przekazany do Zakładu Karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.