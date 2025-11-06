W skrócie W budżecie obywatelskim Wrocławia wykryto poważne nieprawidłowości związane z procesem głosowania.

Radni odkryli, że wielokrotnie głosowano z tego samego adresu IP i pojawiły się głosy rzekomo oddane przez osoby w wieku nawet 200 lat.

Urząd Miasta powiadomił prokuraturę, a o dalszych losach głosowania ma zadecydować sąd.

O zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami w czasie głosowania poinformowała w czwartek dyrektorka wydziału komunikacji społecznej wrocławskiego magistratu Agata Dzikowska.

Do masowego fałszerstwa miało dojść pod koniec października w ramach 13. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) w głosowaniu pod koniec października. O realizacji 21 nowych inwestycji - 14 osiedlowych i 7 ponadosiedlowych - zadecydowało wówczas 60,4 tys. osób.

Skandal na Dolnym Śląsku. Sfałszowane głosowanie nad budżetem obywatelskim

Jak wynika ze "śledztwa" wrocławskich radnych, liczba ta może być jednak znacznie zawyżona. Po zgłoszeniu nieprawidłowości przez Radę Osiedla Ołbin, urzędnicy przeanalizowali dane z systemu głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów nr 208 i 67.

Radni wyróżnili dwa najczęściej powtarzające się fałszerstwa: wielokrotne wykorzystywanie tego samego adresu IP (320 głosów oddanych z 65 telefonów) oraz nadzwyczajnie wysoką reprezentację osób w wieku 90-99 lat.

- Wyniki analizy nie przesądzają o sprawstwie konkretnej osoby, lecz jednoznacznie wskazują na prawdopodobieństwo nadużycia mechanizmu głosowania poprzez wykorzystanie cudzych danych osobowych lub zautomatyzowane oddawanie głosów w sposób sprzeczny z regulaminem WBO - podkreśliła Agata Dzikowska.

W sprawie kontrowersyjnego głosowania nad wrocławskim budżetem obywatelskim interweniowała m.in. radna miejska Izabela Duchnowska. Działaczka samorządowa zaapelowała do władz miasta o dokładne przyjrzenie się opisanym nieprawidłowościom. Jak pisała w swoich mediach społecznościowych - system wyborczy odnotował głosy nawet nawet 142-latków i 200-latków.

"Wrocławski Budżet Obywatelski to ważne narzędzie partycypacji obywatelskiej. Musimy mieć pewność, że proces jest transparentny i uczciwy" - napisała Duchnowska.

Urząd Miasta Wrocławia złożył już w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Jak podano, jeżeli rozpocznie ona postępowanie, o dalszym losie głosów zadecyduje sąd.

