Wtorkowe nawałnice na Dolnym Śląsku spowodowały masę utrudnień, które miejscami utrzymują się do środy. Tak jest między innymi we Wrocławiu, gdzie "intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta" - przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

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Podtopienia dróg i torowisk. W tych miejscach jest najgorzej

"UWAGA! Utrudnienia w całym Wrocławiu. Intensywny deszcz zalał torowiska i wiadukty" - czytamy na oficjalnym profilu miasta. Problemy zanotowano nie tylko we wtorek, lecz również w środę rano.

Cały czas w rejonie Wrocławia intensywnie pada deszcz: "od wczesnych godzin rannych nad miastem przechodzą ulewne opady deszczu, które błyskawicznie doprowadziły do podtopień dróg oraz torowisk", a lokalnych kierowców ostrzega się przed "utrudnieniami w ruchu, które paraliżują miasto".

Zalane zostały torowiska tramwajowe na ulic św. Jadwigi i Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym, przez co nie ma przejazdu w tej części miasta. Zalany został również wiadukt kolejowy na ulicy Reymonta.

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Do podróżnych służby miejskie apelują o "cierpliwość i maksymalną czujność".

W dużej części Dolnego Śląska we wtorek utrzymywał się najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę w tym rejonie obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia z tego samego powodu. W dużej czesci Dolnego Śląska, w tym w rejonie Wrocławia, możliwe będą opady na poziomie 40-60 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalne podtopienia mogą się więc powtarzać, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

Ostrzeżenie przed burzami z ulewami we Wrocławiu utrzymają się do godz. 18:00.

Wiele utrudnień na Dolnym Śląsku. Woda zbyt wolno spływała z ulic

Pogoda powodowała potężne utrudnienia nie tylko w samum Wrocławiu, lecz w wielu innych rejonach na południu Polski.

Nawalne opady we wtorek najsilniejsze okazały się właśnie w rejonie Dolnego Śląska. Burze najwięcej deszczu przyniosły w rejonie Jeleniej Góry, gdzie suma opadu wyniosła prawie 71 litrów wody na metr kwadratowy. Tam również kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem wody z ulic, dochodziło do przerw w dostawie prądu.

Podobnie było w Chrzanowie, a przez Sosnowiec przeszło potężne gradobicie.

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