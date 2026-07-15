Zalane torowiska i wiadukty. Apel o "maksymalną czujność"
Wrocław ma poważny problem. Potężne ulewy, które we wtorek przeszły przez miasto, jeszcze się nie skończyły. W środę od rana leje w wielu miejscach, co powoduje poważne utrudnienia w całej metropolii. Zalane zostały między innymi torowiska tramwajowe, przez które nie da się przejechać. Miasto informuje, gdzie warunki są najgorsze.
Wtorkowe nawałnice na Dolnym Śląsku spowodowały masę utrudnień, które miejscami utrzymują się do środy. Tak jest między innymi we Wrocławiu, gdzie "intensywne opady deszczu powodują utrudnienia w ruchu na terenie całego miasta" - przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
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Podtopienia dróg i torowisk. W tych miejscach jest najgorzej
"UWAGA! Utrudnienia w całym Wrocławiu. Intensywny deszcz zalał torowiska i wiadukty" - czytamy na oficjalnym profilu miasta. Problemy zanotowano nie tylko we wtorek, lecz również w środę rano.
Cały czas w rejonie Wrocławia intensywnie pada deszcz: "od wczesnych godzin rannych nad miastem przechodzą ulewne opady deszczu, które błyskawicznie doprowadziły do podtopień dróg oraz torowisk", a lokalnych kierowców ostrzega się przed "utrudnieniami w ruchu, które paraliżują miasto".
Zalane zostały torowiska tramwajowe na ulic św. Jadwigi i Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym, przez co nie ma przejazdu w tej części miasta. Zalany został również wiadukt kolejowy na ulicy Reymonta.
Do podróżnych służby miejskie apelują o "cierpliwość i maksymalną czujność".
W dużej części Dolnego Śląska we wtorek utrzymywał się najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W środę w tym rejonie obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia z tego samego powodu. W dużej czesci Dolnego Śląska, w tym w rejonie Wrocławia, możliwe będą opady na poziomie 40-60 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalne podtopienia mogą się więc powtarzać, zwłaszcza na terenach zabudowanych.
Ostrzeżenie przed burzami z ulewami we Wrocławiu utrzymają się do godz. 18:00.
Wiele utrudnień na Dolnym Śląsku. Woda zbyt wolno spływała z ulic
Pogoda powodowała potężne utrudnienia nie tylko w samum Wrocławiu, lecz w wielu innych rejonach na południu Polski.
Nawalne opady we wtorek najsilniejsze okazały się właśnie w rejonie Dolnego Śląska. Burze najwięcej deszczu przyniosły w rejonie Jeleniej Góry, gdzie suma opadu wyniosła prawie 71 litrów wody na metr kwadratowy. Tam również kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem wody z ulic, dochodziło do przerw w dostawie prądu.
Podobnie było w Chrzanowie, a przez Sosnowiec przeszło potężne gradobicie.
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