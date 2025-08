Zaginięcie 17-letniego Adama. Zaangażowano wszystkie służby we Wrocławiu

Trwają poszukiwania 17-letniego Adama Reformata, który zaginął w ostatnich dniach we Wrocławiu. Do poszukiwań zaangażowano wszystkie służby - przekazała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Nastolatek po raz ostatni był widziany w nocy z czwartku na piątek.