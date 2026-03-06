W skrócie Magdalena Majtyka ostatni raz była widziana w środę, oddaliła się z miejsca zamieszkania we Wrocławiu.

Policja apeluje o kontakt do osób mających informacje na temat zaginionej.

Mąż 41-latki zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc w poszukiwaniach i przekazał szczegóły dotyczące jej zaginięcia.

Magdalena Majtyka była widziana po raz ostatni w środę. 41-latka oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu.

Zaginięcie zgłoszono służbom, ale poszukiwania dotychczas nie przyniosły skutku. Kobieta ma ok. 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, rude/kasztanowe włosy oraz szare oczy. Ma też piegi w okolicach nosa.

W momencie zaginięcia 41-latka była ubrana w spodnie jeansowe, czerwony sweter. Miała przy sobie dużą torbę na ramię.

Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwana tj. Komisariat Policji Wrocław - Krzyki pod nr tel. 47 87 116 00.

Zaginęła Magdalena Majtyka. Dramatyczny wpis męża, "wróć do nas"

Dramatyczny wpis w mediach społecznościowych zamieścił mąż poszukiwanej Magdaleny Majtyki Piotr Bartos.

"Zaginęła moja żona, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze" - przekazał na Facebooku.

"Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informację, proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr tel. 508507755. Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" - zaapelował.

Magdalena Majtyka jest aktorką. Gra w serialach i filmach. Pracowała również we wrocławskim Teatrze Polskim.

