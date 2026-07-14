Zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke. Policja poszukuje modelki
We Wrocławiu zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke. Po raz ostatni młoda kobieta była widziana w poniedziałek. Jessica ma ciemną karnację, fryzurę afro i tatuaże na lewym przedramieniu, jest modelką znaną z wybiegów Wrocław Fashion Week. "Każda informacja, nawet ta z pozoru nieistotna, może mieć ogromne znaczenie" - apelują bliscy.
W skrócie
- We Wrocławiu zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke, która po raz ostatni była widziana 13 lipca wieczorem, gdy wchodziła do swojego mieszkania przy ulicy Kunickiego 55.
- Jessica jest szczupłą kobietą o ciemnej karnacji, pracowała jako modelka, ma czarne kręcone włosy w stylu afro, tatuaże na lewym przedramieniu i nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów.
- Rodzina, organizatorzy Wrocław Fashion Week oraz policja proszą o kontakt osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Jak informują bliscy, Jessica Jerirkreema 24 lata, 175 cm wzrostu, ciemną karnację, czarne kręcone włosy ułożone w fryzurę afro i brązowe oczy.
Zaginiona jest szczupłej sylwetki, a na lewym przedramieniu ma tatuaże.
Wrocław. Zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke
Po raz ostatni Jessica była widziana w poniedziałek wieczorem, kiedy wchodziła do swojego mieszkania przy ul. Kunickiego 55 we Wrocławiu. Od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu.
Kobieta nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.
O pomoc apelują także organizatorzy Wrocław Fashion Week - Jessica uczestniczyła w imprezie w roli modelki.
"Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie na policję" - przekazali animatorzy.
"Każda informacja, nawet ta z pozoru nieistotna, może mieć ogromne znaczenie. (...) Pomóżmy odnaleźć Jessicę" - apelują bliscy zaginionej.
Jessika Jerirke zaginęła. Policja apeluje
"Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna" - informują służby.
Informacje na temat miejsca pobytu Jessiki Jerirke można zgłaszać pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.