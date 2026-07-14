W skrócie We Wrocławiu zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke, która po raz ostatni była widziana 13 lipca wieczorem, gdy wchodziła do swojego mieszkania przy ulicy Kunickiego 55.

Jessica jest szczupłą kobietą o ciemnej karnacji, pracowała jako modelka, ma czarne kręcone włosy w stylu afro, tatuaże na lewym przedramieniu i nie miała przy sobie telefonu ani dokumentów.

Rodzina, organizatorzy Wrocław Fashion Week oraz policja proszą o kontakt osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

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Jak informują bliscy, Jessica Jerirkreema 24 lata, 175 cm wzrostu, ciemną karnację, czarne kręcone włosy ułożone w fryzurę afro i brązowe oczy.

Zaginiona jest szczupłej sylwetki, a na lewym przedramieniu ma tatuaże.

Wrocław. Zaginęła 24-letnia Jessica Jerirke

Po raz ostatni Jessica była widziana w poniedziałek wieczorem, kiedy wchodziła do swojego mieszkania przy ul. Kunickiego 55 we Wrocławiu. Od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu.

Kobieta nie ma przy sobie telefonu komórkowego ani dokumentów.

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O pomoc apelują także organizatorzy Wrocław Fashion Week - Jessica uczestniczyła w imprezie w roli modelki.

"Kochani! Jessica, którą możecie kojarzyć z naszych wybiegów zaginęła. Jeśli ktokolwiek ma informacje na jej temat, zgłaszajcie na policję" - przekazali animatorzy.

"Każda informacja, nawet ta z pozoru nieistotna, może mieć ogromne znaczenie. (...) Pomóżmy odnaleźć Jessicę" - apelują bliscy zaginionej.

Jessika Jerirke zaginęła. Policja apeluje

"Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Fabryczna" - informują służby.

Informacje na temat miejsca pobytu Jessiki Jerirke można zgłaszać pod numerem telefonu 47 87 143 80, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.





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