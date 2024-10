Do zaginięcia 23-letniej Angeliki doszło w niedzielę w miejscowości Rudna przy ulicy Wesołej. To właśnie tego dnia około godziny 12:50 dziewczyna wyszła z domu, skąd miała udać się do punktu Czerwonego Krzyża, aby przekazać dary dla powodzian. A przynajmniej taką informację miał usłyszeć jej partner.