Zabójstwo w Lubinie, tragiczny finał poszukiwań sprawcy. Nowe informacje

W skrócie Zakończono poszukiwania sprawcy podwójneego zabójstwa w Lubinie, 21-latek odebrał sobie życie.

W piątek rano policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanym młodym mężczyźnie przebywającym pod ogólnodostępną wiatą w jednym z powiatów Wielkopolski.

Mężczyzna miał przy sobie broń palną i odebrał sobie życie w momencie, gdy w stronę wiaty zmierzali funkcjonariusze policji.

W nocy z wtorku na środę wyniku strzelaniny na osiedlu Przylesie zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci został ranny i trafił do szpitala. Podłoże tragedii ma charakter kryminalny.

Od środy trwała policyjna obława w związku z zabójstwem dwóch mężczyzn w Lubinie w województwie dolnośląskim. Na osiedlu Przylesie w wyniku strzelaniny zginęło dwóch młodych mężczyzn, trzeci został ranny i został przetransportowany do szpitala.

W piątek poszukiwania podejrzanego o dokonanie zabójstwa zostały zakończone. Jak ustaliła dziennikarka Polsat News Katarzyna Janke, 21-latek odebrał sobie życie.

Koniec obławy na sprawcę podwójnego zabójstwa Lubinie

Informację o śmierci 21-latka potwierdziła Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Po godz. 8.30 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dot. nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny przebywającego pod ogólnodostępną wiatą jednym z powiatów w województwie wielkopolskim.

Po przybyciu policji na miejsce, w momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do wiatek, 21-latek się zastrzelił. Policja potwierdziła, że "mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina".

"Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych" - przekazała policja.

Podwójne zabójstwo w Lubinie. "Podłoże kryminalne"

Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Podłożem konfliktu miały być substancje odurzające. Polsat News ustalił, że zastrzelonych zostało dwóch mężczyzn. Trzeci z poszkodowanych przebywa w szpitalu.

"Zdarzenie zostało objęte śledztwem prokuratorskim i z uwagi na ten fakt, to wszystkie informacje, jakie możemy przekazać" - poinformowała Dolnośląska Policja.

