Zabójstwo w Bystrzycy Kłodzkiej. Sąd zdecydował wobec Borysa B.

Aleksandra Czurczak

Sąd Rejonowy w Kłodzku zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Borys B. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim, jednak nie przyznał się do winy i twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Światła radiowozu
Zabójstwo 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Podejrzany Borys B. trafił do aresztu, zdj. ilustracyjneLukasz GdakEast News

W skrócie

Borys B. w niedzielę usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera przekazał, że podejrzany nie przyznał się do zarzutu. Twierdził, że działał w obronie koniecznej.

Prokuratura wniosła do sądu o areszt dla mężczyzny. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na dwa miesiące - poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak.

- Sąd zdecydował o areszcie wskazując na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karę - dodała.

Dolnośląskie. Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie 26-latka

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na jednym z osiedli w Bystrzycy Kłodzkiej.

W poniedziałek prok. Pindera dokładnie zrelacjonował przebieg tych wydarzeń. Trzech młodych mężczyzn, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiało przechodniów na jednym z bystrzyckich osiedli.

- Byli dość agresywni. Spotkali mężczyznę, który spacerował z psem i doszło między nimi do awantury, ale się rozstali. Mężczyzna wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny, wyszedł z domu i ponownie spotkał tych trzech mężczyzn - powiedział prokurator.

Zobacz również:

Służby zatrzymały trzy osoby w związku z zabójstwem Iryny M.
Pomorskie

Zabójstwo na Pomorzu. Trzy osoby zatrzymane

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Znów doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później oddał kolejne strzały w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Pozostali dwaj uciekli. Później wrócili na miejsce zdarzenia. Zgłosili się na policję w niedzielę, po wytrzeźwieniu, jako świadkowie.

Borys B. został zatrzymany. Miał przy sobie paszport

Wcześniej prok. Pindera przekazywał, że mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, ale w poniedziałek uściślił, że jedynie zadzwonił do "znajomego policjanta, informując go o zdarzeniu".

- Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport - mówił prokurator. Mężczyzna legalnie posiadał broń. Jest instruktorem strzelectwa. Borysowi B. grozi dożywocie.

Zobacz również:

Policja zatrzymała sprawcę strzelaniny (zdj. ilustracyjne)
Dolnośląskie

Strzelanina na Dolnym Śląsku. Zginął młody mężczyzna

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Najnowsze