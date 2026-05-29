Z auta wypadł milion złotych. Pieniędzy nie odnaleziono, jest zarzut
Konwojenci zgubili worek, w którym było milion złotych. Chociaż pieniędzy do dzisiaj nie odnaleziono, prokuratura postawiła zarzut jednej osobie. To 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych znalazł on gotówkę i ją przywłaszczył.
W skrócie
Do zdarzenia doszło 18 maja 2026 roku, na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). To właśnie wtedy z auta służącego do przewozu gotówki wypadł worek z pieniędzmi, w którym było milion złotych.
Konwojenci nie zorientowali się, że zgubili cenny depozyt i ruszyli w dalszą drogę. Zdaniem śledczych leżący na drodze worek z gotówką zaważył 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego.
Mężczyzna miał zatrzymać auto i zabrać cenny pakunek do samochodu, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.
Niedługo później 51-latek został zatrzymany przez policję. Chociaż do tej pory nie udało się uzyskać przywłaszczonej gotówki, mężczyzna usłyszał zarzut.
- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około 1 miliona złotych - poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
- Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności - dodała. 51-latkek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych.