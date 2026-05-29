W skrócie Konwojenci zgubili worek z milionem złotych, który wypadł z samochodu przewożącego gotówkę w Zgorzelcu.

Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia pieniędzy 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego.

Mężczyzna nie przyznał się do winy, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, a gotówki dotąd nie odnaleziono.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło 18 maja 2026 roku, na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). To właśnie wtedy z auta służącego do przewozu gotówki wypadł worek z pieniędzmi, w którym było milion złotych.

Konwojenci nie zorientowali się, że zgubili cenny depozyt i ruszyli w dalszą drogę. Zdaniem śledczych leżący na drodze worek z gotówką zaważył 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego.

Mężczyzna miał zatrzymać auto i zabrać cenny pakunek do samochodu, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Dolnośląskie. Zgubili worek z wielkimi pieniędzmi, przygarnął je kierowca

Niedługo później 51-latek został zatrzymany przez policję. Chociaż do tej pory nie udało się uzyskać przywłaszczonej gotówki, mężczyzna usłyszał zarzut.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około 1 miliona złotych - poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności - dodała. 51-latkek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych.





"Wydarzenia": Policjant uratował tonącego. Mężczyzna bił pijany Polsat News