Z auta wypadł milion złotych. Pieniędzy nie odnaleziono, jest zarzut

Dawid Kryska

Konwojenci zgubili worek, w którym było milion złotych. Chociaż pieniędzy do dzisiaj nie odnaleziono, prokuratura postawiła zarzut jednej osobie. To 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych znalazł on gotówkę i ją przywłaszczył.

Stos banknotów polskich nominałów 50, 100 i 200 zł ułożony nieuporządkowanie.
Wpadka podczas konwoju. Zgubili milion złotych

W skrócie

  • Konwojenci zgubili worek z milionem złotych, który wypadł z samochodu przewożącego gotówkę w Zgorzelcu.
  • Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia pieniędzy 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego.
  • Mężczyzna nie przyznał się do winy, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, a gotówki dotąd nie odnaleziono.
Do zdarzenia doszło 18 maja 2026 roku, na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). To właśnie wtedy z auta służącego do przewozu gotówki wypadł worek z pieniędzmi, w którym było milion złotych. 

Konwojenci nie zorientowali się, że zgubili cenny depozyt i ruszyli w dalszą drogę. Zdaniem śledczych leżący na drodze worek z gotówką zaważył 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego.

Mężczyzna miał zatrzymać auto i zabrać cenny pakunek do samochodu, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Niedługo później 51-latek został zatrzymany przez policję. Chociaż do tej pory nie udało się uzyskać przywłaszczonej gotówki, mężczyzna usłyszał zarzut.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych w kwocie około 1 miliona złotych - poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- Za ten czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności - dodała. 51-latkek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych.

