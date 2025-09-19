W skrócie Policja we Wrocławiu prowadzi intensywne poszukiwania 45-letniej Iwony Wojtczak, która wyszła z domu we wtorek i zaginęła.

Zaginiona zostawiła w mieszkaniu telefon i klucze, nie pojawiła się również w pracy.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje o kontakt.

Zaginęła 45-letnia Iwona Wojtczak. Kobieta we wtorek wyszła z domu przy ul. Prusa na terenie Ołbina (osiedle we Wrocławiu - red.) i miała udać się do pracy.

Opuściła mieszkanie, pozostawiając telefon oraz klucze. 45-latka dotychczas nie wróciła.

Funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania i zwracają się do osób posiadających jakiekolwiek informacje z prośbą o kontakt.

Zaginęła Iwona Wojtczak. Rysopis poszukiwanej

Jak podała wrocławska policja, Iwona Wojtczak ma około 165 cm wzrostu, włosy średniej długości w kolorze ciemnego blondu, okrągłą twarz i jest krępej budowy ciała.

"W momencie zaginięcia ubrana była w spodnie koloru niebieskiego, czarna kurtkę, szare buty sportowe, plecak koloru czarnego" - czytamy w komunikacie.

Wrocław. Policja szuka Iwony Wojtczak

Asp. szt. Anna Nicer z KMP we Wrocławiu przekazała, że "mimo wykonania przez policjantów wielu czynności i sprawdzeń w tym obszarze 45-latka nie została odnaleziona".

Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej z Komisariatem Policji Wrocław - Ołbin osobiście, drogą mailową (dariusz.kujawa@wroclaw.wr.policja.gov.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 871 43 06.

