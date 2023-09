Funkcjonariusze z wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Legnicy poszukują Macieja Wojtkowiaka. Mężczyzna wyszedł ze swojego mieszkania 4 września do pracy, a tego samego dnia po południu ślad po nim zaginął.

Mężczyzna do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. "Zaginieni przed laty" podają w mediach społecznościowych, że około godz. 11 pojechał do Centrum Handlowego B1. "Monitoring miejski zarejestrował ostatni raz samochód w dniu zaginięcia ok. godz. 12 w okolicach ul. Grabskiego" - podano w komunikacie.