Wypadek w kopalni na Dolnym Śląsku. Nie żyje górnik

Nie żyje 37-letni górnik, który był poszukiwany po tym, jak w zakładach Polkowice-Sieroszowice (woj. dolnośląskie) doszło do oberwanie mas skalnych w czyszczonym zbiorniku retencyjnym. Wcześniej ratownicy dotarli do dwóch innych pracowników kopalni. Z lekkimi obrażeniami trafili oni do okolicznych szpitali. Spółka KGHM ogłosiła trzydniową żałobę.