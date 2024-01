Ratownik przekazał, że są dwie możliwości, jeżeli chodzi o wysokość upadku poszkodowanych. - Albo poruszały się one po Drodze Jubileuszowej i spadły z 500 metrów wysokości, albo ze szczytu Śnieżki - wtedy jest to już około 1 km - przekazał.

Wypadek na Śnieżce. Nie żyje dwóch Polaków

Warunki w Karkonoszach

Z informacji ze strony karkonoskiej grupy GOPR wynika, ze w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura przewidywana we wtorek to od 3 st. C rano, do 4 st. C w ciągu dnia, ale wiatr zachodni, umiarkowany - obniża temperaturę odczuwalną.