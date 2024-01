Wypadek na Śnieżce. Nie żyją dwie osoby

Warunki w Karkonoszach

Z informacji ze strony karkonoskiej grupy GOPR wynika, ze w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura przewidywana we wtorek to od 3 st. C rano, do 4 st. C w ciągu dnia, ale wiatr zachodni, umiarkowany - obniża temperaturę odczuwalną.