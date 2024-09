Do wypadku autobusu doszło we wtorek przed godziną 7 na drodze krajowej nr 35 w Marcinowicach .

Wypadek autobusu na Dolnym Śląsku. Lądował śmigłowiec LPR

Ostatecznie do szpitala trafiło siedem osób, w tym jedna została przetransportowana do placówki śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Te osoby trafiły do szpitala z urazami kończyn lub też podejrzeniem urazów kręgosłupa - przekazał strażak.