Wydarzenia opisywane przez funkcjonariuszy rozegrały się 13 czerwca w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości. Do 81-letniej kobiety zadzwonił wówczas mężczyzna, który poinformował, że jest policjantem, a jej syn spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna powiedział staruszce, że potrzebne są pieniądze na kaucję dla jej syna.

Przyszła po pieniądze. Seniorka wręczyła jej 20 tys. zł

Wtedy w mieszkaniu 81-latki pojawiła się nieznana kobieta. Seniorka przekazała jej całe swoje oszczędności, wierząc, że zostaną one wpłacone na umówioną wcześniej kaucję. Była to kwota 20 tys. zł.

Reklama

Wizerunek kobiety, która odebrała pieniądze, uchwycił monitoring. W trakcie odbierania pieniędzy kobieta miała na głowie biały kapelusz, a twarz zasłoniętą maseczką ochronną - precyzują policjanci.

Policja prosi o pomoc

"W tej bulwersującej sprawie apelujemy do osób, które rozpoznają podejrzaną o ten czyn kobietę lub mają jakąkolwiek wiedzę na temat zdarzenia, o zgłoszenie się bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 lub o kontakt telefoniczny (do godz. 15:30) pod numerem telefonu 47 87 512 13 lub całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 87 513 60 i 47 87 512 34" - proszą funkcjonariusze.