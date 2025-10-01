W skrócie Jarosław Kaczyński zawiesił siedmioro samorządowców PiS z sejmiku dolnośląskiego.

Wykluczeni radni twierdzą, że decyzja została podjęta na podstawie nieprawdziwych relacji i konfliktów wewnątrz partii.

W sejmiku dolnośląskim klub PiS skurczył się z trzynastu do sześciu radnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Część polityków i działaczy, którzy wielokrotnie przedkładali własne ambicje nad dobro naszej formacji, doprowadziła w klubie Prawa i Sprawiedliwości sejmiku dolnośląskiego najpierw do ostrego konfliktu, a następnie do podziału" - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w środę na profilu radnego Marcina Krzyżanowskiego na Facebooku.

Samorządowcy wskazali, że decyzja o wykluczeniu radnych przez Jarosława Kaczyńskiego zapadła w oparciu o "nieprawdziwą" relację tylko jednej ze stron, co "uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji". Jak podkreślili, przyjęli ruch Nowogrodzkiej "ze smutkiem i zaskoczeniem".

Konflikt w dolnośląskim PiS. Wykluczeni radni wskazali "sprawców"

"To właśnie odcinanie głosu większości klubu od możliwości dotarcia do władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości stało za podjętą przez większość radnych decyzją o odwołaniu dotychczasowego szefa klubu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez radnego Krzyżanowskiego.

Politycy ubolewali, że opisana sytuacja nie doprowadziła do refleksji wśród innych przedstawicieli PiS w sejmiku dolnośląskim, lecz "wywołała kolejne ataki ze strony sprawców konfliktu". To pod ich wpływem władze centralne PiS podjęły decyzję o wykluczeniu siedmiu osób - zauważono.

"Wszystkich łączą wartości, na których opiera się statut Prawa i Sprawiedliwości. Również w takim duchu staraliśmy się, od momentu wyboru do sejmiku województwa dolnośląskiego, pracować - szanując poza literą statutu i regulaminu, siebie wzajemnie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Marcina Krzyżanowskiego.

"Naszym priorytetem pozostaje możliwość przedstawienia rzeczywistej sytuacji w dolnośląskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu" - zadeklarowali wykluczeni radni. Zarazem wyrazili nadzieję na powrót do pracy na rzecz formacji.

Zaskakujący ruch Jarosława Kaczyńskiego. Wykluczył siedmioro radnych PiS

Wykluczeni decyzją Jarosława Kaczyńskiego radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.

W poniedziałek (dzień przed decyzją - red.) Jarosław Kaczyński odwiedził stolicę Dolnego Śląska w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska". Zdjęcie ze spotkania prezesa PiS z wyborcami umieścił w swoich social mediach właśnie wykluczony Przemysław Czarnecki.

"Jarosław Kaczyński we Wrocławiu. 'Niemcy nigdy nie dostały tak po głowie, tak jak powinny'" - brzmiał opis do załączonego zdjęcia prezesa PiS. Decyzja władz centralnych partii oznacza, że z trzynastu dolnośląskich radnych PiS w klubie pozostało sześciu.

"Debata polityczna". Spór o nocną prohibicję. Polityczna błazenada czy troska o obywateli? Polsat News Polityka