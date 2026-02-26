Wyciek gazu w Jeleniej Górze. Ewakuowano mieszkańców

W Jeleniej Górze przy placach Niepodległości i Wyszyńskiego ma miejsce wyciek gazu.

- Doszło do uszkodzenia rury gazowej i do tej pory proces wycieku nie został przerwany - powiedział w rozmowie z Interią kpt. Wojciech Ziemniak ze jeleniogórskiej straży pożarnej.

Jelenia Góra: Poważny wyciek gazu. Ewkuowano mieszkańców

Strażak zaznaczył, że pogotowie gazowe oprócz pomiarów prowadzi także prace ziemne mające na celu zlokalizowanie rury i przerwanie wycieku.

Z pobliskich budynków ewakuowano około 33 osób. Chętni mogą skorzystać z autobusu zapewnionego przez władze miasta.

Podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji przekazała Interii, że funkcjonariusze zabezpieczają działania straży pożarnej.

