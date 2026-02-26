Wyciek gazu w Jeleniej Górze. Ewakuowano mieszkańców
Przy placach Niepodległości i Wyszyńskiego w Jeleniej Górze doszło do wycieku gazu - potwierdziła Interii podinsp. Edyta Bagrowska. Z pobliskich budynków ewakuowano ponad 30 osób. Na miejscu wciąż trwają działania służb.
W Jeleniej Górze przy placach Niepodległości i Wyszyńskiego ma miejsce wyciek gazu.
- Doszło do uszkodzenia rury gazowej i do tej pory proces wycieku nie został przerwany - powiedział w rozmowie z Interią kpt. Wojciech Ziemniak ze jeleniogórskiej straży pożarnej.
Jelenia Góra: Poważny wyciek gazu. Ewkuowano mieszkańców
Strażak zaznaczył, że pogotowie gazowe oprócz pomiarów prowadzi także prace ziemne mające na celu zlokalizowanie rury i przerwanie wycieku.
Z pobliskich budynków ewakuowano około 33 osób. Chętni mogą skorzystać z autobusu zapewnionego przez władze miasta.
Podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji przekazała Interii, że funkcjonariusze zabezpieczają działania straży pożarnej.
Artykuł aktualizowany