Wyciek gazu w Jeleniej Górze. Ewakuowano mieszkańców

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Przy placach Niepodległości i Wyszyńskiego w Jeleniej Górze doszło do wycieku gazu - potwierdziła Interii podinsp. Edyta Bagrowska. Z pobliskich budynków ewakuowano ponad 30 osób. Na miejscu wciąż trwają działania służb.

Czerwony wóz strażacki z włączonymi niebieskimi światłami sygnalizacyjnymi stoi na ulicy nocą, w tle widoczne są budynki.
Wyciek gazu w Jeleniej Górze. Zdjęcie ilustracyjneLUKASZ SOLSKIEast News

W Jeleniej Górze przy placach Niepodległości i Wyszyńskiego ma miejsce wyciek gazu.

- Doszło do uszkodzenia rury gazowej i do tej pory proces wycieku nie został przerwany - powiedział w rozmowie z Interią kpt. Wojciech Ziemniak ze jeleniogórskiej straży pożarnej.

Jelenia Góra: Poważny wyciek gazu. Ewkuowano mieszkańców

Strażak zaznaczył, że pogotowie gazowe oprócz pomiarów prowadzi także prace ziemne mające na celu zlokalizowanie rury i przerwanie wycieku.

Z pobliskich budynków ewakuowano około 33 osób. Chętni mogą skorzystać z autobusu zapewnionego przez władze miasta.

Podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji przekazała Interii, że funkcjonariusze zabezpieczają działania straży pożarnej.

Artykuł aktualizowany

Zobacz również:

Woda zalała posesje w okolicach Błędowa w powiecie nowodworskim. Przyczyną byłą kra na rzecze Wkrze
Mazowieckie

Rzeka wystąpiła z koryta. Akcja służb na Mazowszu, przyjechał minister

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki
"Debata polityczna". Bezrobocie w Polsce. "Wielka nadzieja" związana z deregulacjąPolsat News Polityka

Najnowsze