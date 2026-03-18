Wstrząsające odkrycie pod Złotoryją. Strażacy znaleźli dwa ciała
Dwa ciała znaleźli strażacy podczas gaszenia pożaru w domu jednorodzinnym w miejscowości Nowy Kościół na Dolnym Śląsku. - Trwają czynności procesowe w tej sprawie - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Kamil Szpatowski, oficer prasowy KPP w Złotoryi. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
Służby pojawiły się w Nowym Kościele w gminie Świerzawa we wtorek po godz. 23, gdzie zostały wezwane do pożaru domu jednorodzinnego.
Strażacy przystąpili do walki z płomieniami, które ogarnęły jedno z pomieszczeń na parterze.
"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podjęciu działań gaśniczych oraz przeszukaniu palącego się obiektu" - przekazano w komunikacie KP PSP w Złotoryi.
Nowy Kościół. Pożar domu jednorodzinnego. Nie żyją dwie osoby
Dodatkowym zagrożeniem była znajdująca się w środku butla z gazem, którą strażacy schłodzili i wynieśli z pomieszczenia.
Musieli dokonać też prac rozbiórkowych, żeby zlikwidować pojedyncze zarzewia ognia.
Strażacy w trakcie działań dokonali wstrząsającego odkrycia.
- Znaleziono dwa ciała, trwają czynności procesowe w tej sprawie - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Kamil Szpatowski, oficer prasowy KPP w Złotoryi.
Okoliczności tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Złotoryi.