Służby pojawiły się w Nowym Kościele w gminie Świerzawa we wtorek po godz. 23, gdzie zostały wezwane do pożaru domu jednorodzinnego.

Strażacy przystąpili do walki z płomieniami, które ogarnęły jedno z pomieszczeń na parterze.

"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podjęciu działań gaśniczych oraz przeszukaniu palącego się obiektu" - przekazano w komunikacie KP PSP w Złotoryi.

Nowy Kościół. Pożar domu jednorodzinnego. Nie żyją dwie osoby

Dodatkowym zagrożeniem była znajdująca się w środku butla z gazem, którą strażacy schłodzili i wynieśli z pomieszczenia.

Musieli dokonać też prac rozbiórkowych, żeby zlikwidować pojedyncze zarzewia ognia.

Strażacy w trakcie działań dokonali wstrząsającego odkrycia.

- Znaleziono dwa ciała, trwają czynności procesowe w tej sprawie - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Kamil Szpatowski, oficer prasowy KPP w Złotoryi.

Okoliczności tragedii wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Złotoryi.

