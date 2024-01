Do samoistnego wstrząsu doszło w środę rano w rejonie G7 Zakładów Górniczych w Lubinie. - W rejonie zagrożenia było siedmiu górników . Każdy z nich zgłaszał obrażenia, nie są to obrażenia zagrażające życiu " - powiedziała rzeczniczka KGHM Polska Miedź Sylwia Jurgiel.

Tragiczne wypadki w kopalniach

W grudniu doszło do wypadku w śląskiej kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu . Dwóch górników zostało rannych po wypadku. Do zdarzenia doszło na głębokości 650 metrów. Na pracowników spadły skały stropowe .

Pod koniec listopada cztery osoby zmarły na skutek wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie. Sześcioosobowa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu. W wyniku niekontrolowanego wypłynięcia wody nastąpiło jego rozerwanie, co doprowadziło do tragedii.