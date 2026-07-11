W skrócie W Zakładach Górniczych Lubin zakończono akcję ratunkową po wstrząsie, podczas którego maszyna została przysypana masami skalnymi, a operator utknął w kabinie.

Wszyscy górnicy ze strefy zagrożenia są bezpieczni, jedna osoba odniosła lekkie obrażenia, a przyczyny zdarzenia zbada komisja.

W czerwcu w prywatnej kopalni Eko-Plus w Bytomiu doszło do wstrząsu, gdzie jeden z górników zginął po tym, jak został uwięziony w wyrobisku.

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"Przed godziną 13 w Zakładach Górniczych Lubin zakończyła się akcja ratunkowa" - przekazało w sobotę biuro prasowe KGHM, informując, że wszyscy górnicy, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, są bezpieczni.

"Obecnie znajdują się pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja" - czytamy w oświadczeniu.

Wstrząs w kopalni w Lubinie. Koniec akcji ratunkowej

W sobotę o godz. 8:11 miał miejsce wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin. Informację tę potwierdził PAP dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź, Mirosław Kuk.

"Niezwłocznie po zdarzeniu rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem JRGH. We wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi, znajduję się operator. Jest z nim kontakt" - informowano wówczas.

Już wtedy KGHM przekazywało, że pozostałych 19 górników, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, jest bezpiecznych.

Chwile grozy na Dolnym Śląsku. Wstrząs w Zakładach Górniczych Lubin

Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź zaznaczył, że choć tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, to ten był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4. stopnia Richtera.

Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2024) wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w zasobach przemysłowych wynosi 1,23 proc, a srebra 53 g/Mg.

Tragiczny wypadek w kopalni w Bytomiu. Nie żyje górnik

To kolejny w ostatnim czasie niebezpieczny incydent w kopalni. W połowie czerwca na terenie prywatnej kopalni Eko-Plus w Bytomiu doszło do podziemnego wstrząsu. Do szpitali trafiły dwie osoby, natomiast kolejna utknęła w wyrobisku.

Z pracownikiem, który pozostał w wyrobisku, nie było kontaktu. Po jakimś czasie okazało się, że niestety mężczyzna zmarł.

Według przedstawicieli kopalni chodnik po wstrząsie został zdeformowany, ale można było po nim przejść. Eko-Plus jest jedną z dwóch w Polsce prywatnych kopalń węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 r., zatrudnia blisko 400 osób.





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