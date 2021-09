Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 14 na wrocławskich Partynicach. Policjanci otrzymali informację od jednego z mieszkańców, który rozpoznał kilku sprawców kradzieży mienia dokonanej na jego szkodę. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzież. Trzeci z domniemanych sprawców podjął natomiast próbę ucieczki zaparkowanym na pobliskim parkingu samochodem.

"Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów wyraźne sygnały do zatrzymania. Ponieważ ruszył z impetem poprzez m.in. żywopłot, a następnie chodnik, na którym znajdowali się przechodnie, policjanci w sposób bezpieczny oddali jeden strzał w kierunku opon jego pojazdu" - powiedziała w niedzielę PAP sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Odnaleziono auto

Mimo to mężczyźnie udało się uciec. Jak przekazała we wtorkowym komunikacie wrocławska policja, działania operacyjne funkcjonariuszy i współpraca z mieszkańcami Wrocławia, doprowadziły do odnalezienia oraz zabezpieczenia samochodu, którym się przemieszczał.

Mężczyzna natomiast jest nadal poszukiwany i w związku z tym policja podjęła decyzję o publikacji jego wizerunku. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o kontakt do osób mogących mieć wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu mężczyzny pod całodobowy numer tel. 478 711 600.