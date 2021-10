Wrocławscy funkcjonariusze prowadzą czynności w związku z zaginięciem Jerzego Pompera, zamieszkałego na wrocławskim Strachocinie.

Mężczyzna w sobotę po południu wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Rolniczej. Do tej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Jak informują funkcjonariusze, zaginiony z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i może potrzebować pomocy medycznej.



Policjanci podali rysopis zaginionego.



Mężczyzna jest wysoki, o szczupłej budowie ciała. Ma siwą brodę. W momencie zaginięcia ubrany był w granatową kurtkę z białymi pasami i granatowe przykrótkie spodnie.



Osoby posiadające wiedzę na temat możliwego miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle tel. 47 871 28 20.

"Funkcjonariusze od kilku godzin prowadzą intensywne działania ukierunkowane na odnalezienie starszego mężczyzny. W poszukiwania zaangażowani są funkcjonariusze z komisariatu przy Kiełczowskiej oraz z innych jednostek Komendy Miejskiej Policji. Dodatkowo funkcjonariusze pionu kryminalnego sprawdzają każdą, nawet najdrobniejszą informację, która może przyczynić się do odnalezienia seniora" - informuje policja.