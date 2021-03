Policjanci z Wrocławia poszukują 11-letniego Bartłomieja Drahynicza. Chłopiec wyszedł wczoraj z domu rodzinnego i nie powrócił do bliskich. Nie ma też z nim żadnego kontaktu. Funkcjonariusze apelują o informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu pobytu dziecka.

Zdjęcie Zaginął 11-latek /Policja

Jak informuje policja, 11-letni Bartłomiej Drahynicz wyszedł z domu, który znajduje się na terenie Starego Miasta we Wrocławiu, w czwartek rano, 25 marca. Od momentu zgłoszenia o oddaleniu się chłopca, prowadzone są wzmożone działania poszukiwawcze. Niestety, do tej pory nie przyniosły one rezultatu.

Bartłomiej Drahynicz ma ok. 150 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma ciemne, krótkie włosy i pociągłą, szczupłą twarz.

W dniu zaginięcia 11-latek ubrany był w pikowaną kurtkę koloru granatowego, z kapturem. Miał na sobie też czarną bluzę sportową i granatowe spodnie dresowe. "Może mieć także ze sobą plecak szkolny we wzory koloru zielonego" - wskazują policjanci.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego, proszone są o kontakt osobisty z Komisariatem Policji Wrocław-Stare Miasto lub o telefon pod nr (47) 817 31 31 lub (47) 871 43 90. Można też dzwonić pod 112.