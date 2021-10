W niedzielę przez Polskę przetoczyły się protesty przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który kilka dni wcześniej stwierdził m.in. niezgodność z ustawą zasadniczą kilku zapisów Traktatu o UE, a także wypowiedział się o wyższości polskiego prawa nad unijnymi przepisami.



Manifestacje zorganizowano w ponad 100 miejscowościach w Polsce i za granicą. Największa z nich odbyła się w Warszawie.





Władysław Frasyniuk: Przyszliśmy, aby powiedzieć "Wyp***ć"!

Podczas demonstracji we Wrocławiu głos zabrał m.in. Władysław Frasyniuk, antykomunistyczny opozycjonista w czasach PRL. Przypomniał zgromadzonym, że pokolenie II wojny światowej "zostawiło nam w testamencie jedno zdanie: 'Nie bądź obojętnym'".

- Moje pokolenie "Solidarności" dodaje po przecinku: "I się nie bój". Dzisiaj trzeba powiedzieć polskim obywatelom: "Nie bądź obojętny i się k***a nie bój!" - powiedział, po czym tłum nagrodził go oklaskami oraz okrzykami "Franek, Franek" i "J***ć PiS".



Zdaniem Frasyniuka obecnie rządzący "likwidują konstytucję, zabijają państwo prawa, zabierają demokrację oraz pragną usunąć wartości europejskie". - Po co przyszliśmy na rynek wrocławski? Aby ubolewać? Po to, aby powiedzieć tym, co łamią konstytucję wyp***ć! - stwierdził, po czym przytoczony przez niego wulgaryzm powtarzali inni manifestanci.



Zaapelował, aby "tym, którzy mają krew na rękach, torturującym biednych, słabych ludzi" również powiedzieć "Wyp***ć". - I tym, co chcą nas wypisać z Unii Europejskiej - wyp***ć! - dodał.



W proteście na wrocławskim Placu Solnym wzięli udział także m.in. były lider PO Grzegorz Schetyna oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent stolicy Dolnego Śląska w latach 2002-2018.