W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że zawodnik sportów walki jednego z klubów spod Wrocławia miałby być mężczyzną, podejrzewanym o pobicie Macieja Aleksiuka na dyskotece we Wrocławiu. 20-letni Maciej Aleksiuk został znaleziony martwy w Odrze.

Zdjęcie Policja prosi o kontakt każdego, kto zna mężczyznę ze zdjęcia /Policja

Maciej Aleksiuk, student szkoły pożarnictwa i piłkarz klubu Granit Roztoka zaginął we Wrocławiu 26 września 2020 roku. Ostatni raz widziany był w okolicach klubu X Demon przy pl. Wolności we Wroławiu. Nagranie monitoringu sprzed klubu, pokazuje, jak odchodzi w towarzystwie innego mężczyzny. Niedługo później Maciej Aleksiuk wpadł do Odry i utopił się.

Według ustaleń policji Maciej Aleksiuk został pobity w czasie zabawy na dyskotece. Zarzut pobicia usłyszał ochroniarz klubu. Według policji, w biciu uczestniczyła jeszcze jedna osoba.



W internecie pojawiła się sugestia, że poszukiwanym może być zawodnik MMA.



Policja na razie tego nie potwierdza. - Weryfikujemy wszystkie przekazane nam informacje - powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. Apel o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny na opublikowanych zdjęciach, nadal jest aktualny.